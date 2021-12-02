Джигану грозит штраф от 1 миллиона рублей — что произошло

Как сообщил Оболонский, заявление с обвинениями уже подано на рассмотрение в Хорошевский суд города Москвы. Мужчина планирует добиться от музыканта выплаты внушительного штрафа и извинений перед теми, кого он оскорбляет своим неоднозначным поведением.

«Мы хотим, чтобы суд дал оценку поведению Джигана, и сделать прецедент — оштрафовать его на крупную сумму. Мои адвокаты выставили более миллиона штраф, потому что у нас, к сожалению, нет таких больших штрафов, как в США и Западной Европе, а я считаю, что его надо оштрафовать миллионов на 15 за оскорбление детей и подростков. Адвокаты работают, и там несколько статей: это и унижение достоинства, несоответствующее поведение в Сети. И отдельная тема — пропаганда гомосексуализма», — заявил психолог в разговоре с порталом «Лайф».

Специалист убежден, что подобная мера заставит исполнителя хита «ДНК» следить за тем, какие высказывания он использует в своих сториз в Instagram на аудиторию, которая составляет более чем пять миллионов подписчиков.