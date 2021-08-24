Джиган и Оксана Самойлова будут платить за обучение дочери более миллиона рублей

Помимо годового аванса за образование дочери, Оксане и Джигану пришлось также сделать взнос и за сам факт ее зачисления, а именно 5 тысяч стерлингов (около 500 тысяч рублей), сообщает источник.

Обучение в Британской школе проходит на двух языках. Первую половину дня дети учатся на русском языке, а после обеда все уроки преподаются на английском.

Не звездный статус родителей и приличная сумма влияют на поступление ребенка — Лее пришлось сдать несколько экзаменов на английском языке, а также пройти консультацию психолога.

Напомним, что 33-летняя Оксана Самойлова и 36-летний Джиган женаты с 2012 года. Пара воспитывает троих дочерей: Ариэлу, Лею и Маю, а также сына Давида.