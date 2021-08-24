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Джиган и Оксана Самойлова будут платить за обучение дочери более миллиона рублей

С сентября по всей стране начинается новый учебный год. Средняя дочь рэпера Джигана и его жены, блогера Оксаны Самойловой, Лея пойдет в первый класс. В начале месяца девочке исполнится 7 лет и она вслед за старшей сестрой Ариэлой поступила в Британскую частную школу Russian International School, расположенную в элитном районе Москвы.
Джиган и Оксана Самойлова будут платить за обучение дочери более миллиона рублей

Как сообщает Hello!, учебное заведение для состоятельного круга общества расположено в Барвихе. Далеко не все родители могут позволить себе оплачивать занятия детей в этой школе.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лея

Фото: @samoylovaoxana/Instagram

Стоимость одного года обучения составляет 1 миллион 200 тысяч рублей. Но оплатив сразу всю сумму, можно получить 5% скидку. Так и сделали звездные родители Леи.

День рождения средней дочери Джигана и Самойловой Леи

Помимо годового аванса за образование дочери, Оксане и Джигану пришлось также сделать взнос и за сам факт ее зачисления, а именно 5 тысяч стерлингов (около 500 тысяч рублей), сообщает источник.

Обучение в Британской школе проходит на двух языках. Первую половину дня дети учатся на русском языке, а после обеда все уроки преподаются на английском.

Не звездный статус родителей и приличная сумма влияют на поступление ребенка — Лее пришлось сдать несколько экзаменов на английском языке, а также пройти консультацию психолога.

Напомним, что 33-летняя Оксана Самойлова и 36-летний Джиган женаты с 2012 года. Пара воспитывает троих дочерей: Ариэлу, Лею и Маю, а также сына Давида.

Фото и видео: Instagram

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