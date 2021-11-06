Джиджи Хадид требует полной опеки над дочерью после скандального разрыва с Зейном Маликом

28-летний Зейн Малик не собирается отступать и намерен бороться за свою дочь. Он сообщил источнику, что «наймет лучших адвокатов, которых можно купить за деньги» и «любит дочь всем сердцем».

Напомним, что пара начала встречаться в 2015 году. В 2020 у модели и музыканта родилась дочь Кхай. В конце сентября этого года между матерью Джиджи Иоландой и ее возлюбленным произошел конфликт, в ходе которого Зейн, по сообщениям источников, «затолкал ее в комод, вызвав душевные страдания и физическую боль». Джиджи в тот момент находилась в Париже.

Певец отрицает любое рукоприкладство к Иоланде Хадид, несмотря на то, что четыре пункта обвинения в эмоциональном и физическом насилии он не опровергал, и готов отрабатывать 90 дней испытательного срока за каждый.