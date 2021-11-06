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Джиджи Хадид требует полной опеки над дочерью после скандального разрыва с Зейном Маликом

Топ-модель Джиджи Хадид и экс-участник группы One direction Зейн Малик недавно объявили о расставании. Причиной конфликта стала ссора с рукоприкладством между певцом и матерью модели Иоландой. Теперь Джиджи намерена пойти дальше, и лишить Малика возможности видится с их дочерью Кхай.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Джиджи Хадид и Зейн Малик на прогулке с дочерью

Фото: East News

После скандального инцидента, модель обратилась к юристам и готовиться подать документы в суд на право единоличной опеки над годовалой дочерью. Она планирует растить ребенка одна и не боится стать матерью-одиночкой, ведь это лучше, чем воспитывать Кхай, находясь в токсичных отношениях, сообщает inTouch.

Беременная Джиджи Хадид на съемках

28-летний Зейн Малик не собирается отступать и намерен бороться за свою дочь. Он сообщил источнику, что «наймет лучших адвокатов, которых можно купить за деньги» и «любит дочь всем сердцем».

Напомним, что пара начала встречаться в 2015 году. В 2020 у модели и музыканта родилась дочь Кхай. В конце сентября этого года между матерью Джиджи Иоландой и ее возлюбленным произошел конфликт, в ходе которого Зейн, по сообщениям источников, «затолкал ее в комод, вызвав душевные страдания и физическую боль». Джиджи в тот момент находилась в Париже.

Певец отрицает любое рукоприкладство к Иоланде Хадид, несмотря на то, что четыре пункта обвинения в эмоциональном и физическом насилии он не опровергал, и готов отрабатывать 90 дней испытательного срока за каждый.

Фото и видео: East News