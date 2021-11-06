Джиджи Хадид требует полной опеки над дочерью после скандального разрыва с Зейном Маликом
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Фото: East News
После скандального инцидента, модель обратилась к юристам и готовиться подать документы в суд на право единоличной опеки над годовалой дочерью. Она планирует растить ребенка одна и не боится стать матерью-одиночкой, ведь это лучше, чем воспитывать Кхай, находясь в токсичных отношениях, сообщает inTouch.
28-летний Зейн Малик не собирается отступать и намерен бороться за свою дочь. Он сообщил источнику, что «наймет лучших адвокатов, которых можно купить за деньги» и «любит дочь всем сердцем».
Напомним, что пара начала встречаться в 2015 году. В 2020 у модели и музыканта родилась дочь Кхай. В конце сентября этого года между матерью Джиджи Иоландой и ее возлюбленным произошел конфликт, в ходе которого Зейн, по сообщениям источников, «затолкал ее в комод, вызвав душевные страдания и физическую боль». Джиджи в тот момент находилась в Париже.
Певец отрицает любое рукоприкладство к Иоланде Хадид, несмотря на то, что четыре пункта обвинения в эмоциональном и физическом насилии он не опровергал, и готов отрабатывать 90 дней испытательного срока за каждый.
Фото и видео: East News