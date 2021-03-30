Джессика Симпсон переболела коронавирусом

Симпсон анонсировала рассказы Take the Lead («Взять инициативу»), которые написала для серии оригинальных историй Amazon. В них она поделилась с поклонниками мыслями о страхах, детях, проблемах «работающей мамы» во время пандемии. «В этом году мне определенно пришлось быть в режиме многозадачности на совершенно новом уровне: между моими детьми, посещающими школу на Zoom, и тем, что я совмещала уход за детьми с удаленной работой для коллекции Джессики Симпсон, проталкивая вдохновляющие идеи, которые стали бесконечными, и многие вознаграждались», — подчеркнула певица.

Напомним, у Симпсон трое детей — дочь Максвелл Дрю, сын Эйс Кнут и еще одна дочь — Берди Мэй Джонсон от бывшего игрока NFL Эрика Джонсона.