Джессика Честейн vs Пенелопа Крус: кто в мини выглядит лучше на Венецианском кинофестивале

В этот момент испанская актриса Пенелопа Крус позировала фотографам на пристани на фоне яхт. 47-летняя звезда предпочла для выхода образ от модного дома Chanel.

Вязаное белое мини платье с черной окантовкой, и логотипами бренда, круглая сумка в винтажном стиле и черные атласные босоножки на каблуке — Пенелопа выглядела очень молодо и стильно.