passion.ru

Джессика Честейн vs Пенелопа Крус: кто в мини выглядит лучше на Венецианском кинофестивале

В Италии проходит четвертый день Венецианского кинофестиваля, где собралось множество представителей актерской профессии со всего мира. Каждый выход звезд на красную дорожку или презентацию фильма — настоящее модное событие. Актрисы Джессика Честейн и Пенелопа Крус выбрали похожие по цвету и фасону комплекты от именитых модных домов.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Пенелопа Крус

Фото: Global Look Press

44-летняя Джессика Честейн появилась на презентации своей новой картины «Сцены из брака» в белом кружевном блейзере и короткой юбке итальянского бренда Giambattista Valli.

Честейн дополнила образ классическими туфлями лодочками, квадратной сумкой в тон костюму и бриллиантовыми серьгами. А волосы завязала в высокий хвост.

Звезда «Интерстеллара» выглядела роскошно, костюм отлично подчеркнул фигуру и стройные ноги актрисы.

Джессика Честейн

Джессика Честейн

Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

В этот момент испанская актриса Пенелопа Крус позировала фотографам на пристани на фоне яхт. 47-летняя звезда предпочла для выхода образ от модного дома Chanel.

Вязаное белое мини платье с черной окантовкой, и логотипами бренда, круглая сумка в винтажном стиле и черные атласные босоножки на каблуке — Пенелопа выглядела очень молодо и стильно.

Пенелопа Крус

Пенелопа Крус

Фото: Global Look Press

Звезда дополнила образ массивным браслетом, серьгами и солнечными очками.

Голосуйте, кто из актрис подобрал более удачный look?

Впереди еще неделя Венецианского кинофестиваля, на котором знаменитости еще не раз порадуют нас своими выходами.

Фото и видео: Global Look Press