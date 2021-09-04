Джессика Честейн vs Пенелопа Крус: кто в мини выглядит лучше на Венецианском кинофестивале
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Фото: Global Look Press
44-летняя Джессика Честейн появилась на презентации своей новой картины «Сцены из брака» в белом кружевном блейзере и короткой юбке итальянского бренда Giambattista Valli.
Честейн дополнила образ классическими туфлями лодочками, квадратной сумкой в тон костюму и бриллиантовыми серьгами. А волосы завязала в высокий хвост.
Звезда «Интерстеллара» выглядела роскошно, костюм отлично подчеркнул фигуру и стройные ноги актрисы.
Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press
В этот момент испанская актриса Пенелопа Крус позировала фотографам на пристани на фоне яхт. 47-летняя звезда предпочла для выхода образ от модного дома Chanel.
Вязаное белое мини платье с черной окантовкой, и логотипами бренда, круглая сумка в винтажном стиле и черные атласные босоножки на каблуке — Пенелопа выглядела очень молодо и стильно.
Фото: Global Look Press
Звезда дополнила образ массивным браслетом, серьгами и солнечными очками.
Голосуйте, кто из актрис подобрал более удачный look?
Впереди еще неделя Венецианского кинофестиваля, на котором знаменитости еще не раз порадуют нас своими выходами.
Фото и видео: Global Look Press