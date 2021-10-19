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Джессика Честейн в платье с глубоким декольте показала, как правильно есть спагетти

44-летняя американская актриса и звезда сериала «Сцены из супружеской жизни» Джессика Честейн посетила кинофестиваль в Риме, который проходит с 14 по 24 октября. Артистка не только блистательно прогуливалась перед фотографами по красной дорожке, но и не отказывала себе в удовольствии поужинать традиционным итальянским блюдом — пастой.