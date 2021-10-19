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Джессика Честейн в платье с глубоким декольте показала, как правильно есть спагетти
44-летняя американская актриса и звезда сериала «Сцены из супружеской жизни» Джессика Честейн посетила кинофестиваль в Риме, который проходит с 14 по 24 октября. Артистка не только блистательно прогуливалась перед фотографами по красной дорожке, но и не отказывала себе в удовольствии поужинать традиционным итальянским блюдом — пастой.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: @jessicachastain/Instagram
Джессика показала подписчикам в Instagram мастер-класс по правильному поеданию спагетти. Актриса не использует ложку, как это принято в Италии, а только вилку, просто накручивая пасту на нее. Манипуляции с едой звезда проделывала в вечернем платье с глубоким декольте и ярким макияжем.
Джессика Честейн ест итальянскую пасту
Для выхода на красную дорожку фестиваля Честейн выбрала платье бренда Gucci с длинной красной юбкой и голубым открытым топом. Шею звезды украшало массивное колье с разноцветными драгоценными камнями.
Джессика Честейн на Римском кинофестивале
На кинофестивале в Риме представлен 21 художественный и 2 документальных фильма.
Фото и видео: Instagram