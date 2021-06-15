Джессика Бил впервые рассказала о своих «тайных» вторых родах

«Мы не делали из этого секрета. Просто было время ковида. Я уехала в Монтану с семьей и больше не возвращалась оттуда», — рассказала Бил.

Второй малыш Тимберлейка появился на свет в непростое время, когда во всех больницах было множество ограничений, но артиста пустили на роды. Джессика Бил призналась, что была напугана всеми обстоятельствами, и радовалась, что супруг мог быть с ней в важный период.