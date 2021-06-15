Джессика Бил впервые рассказала о своих «тайных» вторых родах
О том, что Джессика Бил ждала второго малыша, не прознали даже папарацци. И о том, что у него родился еще один сын, Тимберлейк рассказал лишь через полгода.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/jessicabiel
Долгое время Джессика Бил старалась избегать вопросов о детях. Но в подкасте Armchair Expert нарушила молчание и объяснила свою тактику поведения относительно всего, что касается семьи.
«Мы не делали из этого секрета. Просто было время ковида. Я уехала в Монтану с семьей и больше не возвращалась оттуда», — рассказала Бил.
Второй малыш Тимберлейка появился на свет в непростое время, когда во всех больницах было множество ограничений, но артиста пустили на роды. Джессика Бил призналась, что была напугана всеми обстоятельствами, и радовалась, что супруг мог быть с ней в важный период.
«У нас появился баланс в жизни, а семья стала идеальной», — отметила Джессика.
Бил и Тимберлейк не хотят, чтобы в будущем дети пошли по их стопам и стали знаменитостями. Но если сыновья Сайлас и Финеас выберут творческий путь, то противиться не станут. «Не будем же мы запрещать им играть на пианино или петь. Но я бы предпочла, чтобы они стали инженерами или кем-то еще», — призналась Джессика Билл.
Роман Тимберлейка и Бил начался в 2007 году вскоре после того, как актер расстался с Кэмерон Диас. В 2011-м влюбленные разбежались, но вскоре помирились, а в 2012 году поженились. Первенец Джастина и Джессики родился в 2015 году.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram