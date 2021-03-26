Джессика Альба откровенно призналась, что перенесла пять операций за 11 лет
Фото: picture-alliance.com
39-летняя звезда призналась, что часто бывает в больницах. «Я выросла с хронической болезнью. До 11 лет мне сделали пять операций. У меня была хроническая аллергия, и меня часто госпитализировали в детстве, - объяснила Джессика, мать 12-летней Онор, девятилетней Хейвен и трехлетнего Хейз.
Как уточнила актриса, ее мать 20 лет боролась с раком. По словам Альбы, из-за тяжелого детства, проведенного в больницах, после рождения дочерей, сына она решила полностью посвятить себя детям и мужу Кэшу Уоррену. Актриса была «на пике» своей карьеры, когда в 2008 году родила первую дочь. Это полностью изменило ее жизнь, работу пришлось отложить на второй план.
«Мое здоровье очень важно для меня. Я хочу, чтобы дети тоже были здоровы. И действительно, чертовски сложно быть счастливым, когда у тебя нет здоровья, - подчеркнула звезда. - Я хочу жить и процветать, проводить как можно больше времени с детьми, которых принесла в мир».
В 2012 году Джессика запустила бренд, специализирующийся на экологически чистых продуктах. Красавица-брюнетка призналась, что сдвинуть бизнес с мертвой точки было сложно. «Мне потребовалось три с половиной года, чтобы найти партнеров, которые присоединились ко мне, и я получила много отказов. На каждом этапе я стараюсь становиться все лучше, проявлять свои деловые качества, но это совершенно другой набор навыков, чем просто взять свое известное имя и напечатать его на упаковке», - уточнила она.
Фото: picture-alliance.com
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