Джессика Альба откровенно призналась, что перенесла пять операций за 11 лет

39-летняя звезда призналась, что часто бывает в больницах. «Я выросла с хронической болезнью. До 11 лет мне сделали пять операций. У меня была хроническая аллергия, и меня часто госпитализировали в детстве, - объяснила Джессика, мать 12-летней Онор, девятилетней Хейвен и трехлетнего Хейз.

Как уточнила актриса, ее мать 20 лет боролась с раком. По словам Альбы, из-за тяжелого детства, проведенного в больницах, после рождения дочерей, сына она решила полностью посвятить себя детям и мужу Кэшу Уоррену. Актриса была «на пике» своей карьеры, когда в 2008 году родила первую дочь. Это полностью изменило ее жизнь, работу пришлось отложить на второй план.