Джессика Бил показала фигуру в "голом" платье, а беременная Джессика Альба — живот на благотворительном ужине
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Минувшим вечером в Лос-Анджелесе состоялось мероприятие благотворительного фонда Baby2Baby.
11 ноября в Калифорнии состоялся 6-й ежегодный благотворительный ужин фонда Baby2Baby. Среди почетных гостей мероприятия были замечены амбассадоры фонда Джессика Альба, Николь Ричи, Дженнифер Гарнер, а также многие другие знаменитости.
Беременная Джессика Альба появилась на гала-ужине в компании своего супруга Кэша Уоррена. Актриса выбрала для вечера черное кружевное платье, подчеркнувшее ее интересное положение.
Актриса Джессика Бил продемонстрировала гостям мероприятия черное нижнее белье, надетое под обильно украшенное стразами платье-сетку.
Все средства, вырученные на благотворительном ужине, будут направлены на помощь детям из малоимущих семей, а также сиротам и малышам, пострадавшим от домашнего насилия.
Фото: Eastnews