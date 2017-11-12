Минувшим вечером в Лос-Анджелесе состоялось мероприятие благотворительного фонда Baby2Baby.

11 ноября в Калифорнии состоялся 6-й ежегодный благотворительный ужин фонда Baby2Baby. Среди почетных гостей мероприятия были замечены амбассадоры фонда Джессика Альба, Николь Ричи, Дженнифер Гарнер, а также многие другие знаменитости.

Беременная Джессика Альба появилась на гала-ужине в компании своего супруга Кэша Уоррена. Актриса выбрала для вечера черное кружевное платье, подчеркнувшее ее интересное положение.

Джессика Альба и Кэш Уоррен

Актриса Джессика Бил продемонстрировала гостям мероприятия черное нижнее белье, надетое под обильно украшенное стразами платье-сетку.

Джессика Бил

Все средства, вырученные на благотворительном ужине, будут направлены на помощь детям из малоимущих семей, а также сиротам и малышам, пострадавшим от домашнего насилия.

Фото: Eastnews