Минувшим вечером в Лос-Анджелесе состоялось мероприятие благотворительного фонда Baby2Baby.

11 ноября в Калифорнии состоялся 6-й ежегодный благотворительный ужин фонда Baby2Baby. Среди почетных гостей мероприятия были замечены амбассадоры фонда Джессика Альба, Николь Ричи, Дженнифер Гарнер, а также многие другие знаменитости.

Беременная Джессика Альба появилась на гала-ужине в компании своего супруга Кэша Уоррена. Актриса выбрала для вечера черное кружевное платье, подчеркнувшее ее интересное положение.