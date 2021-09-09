Звезда «Голодных игр» и «Людей Икс» Дженнифер Лоуренс станет мамой в первый раз
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Фото: Antoine Flament/Keystone Press Agency
31-летняя звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс и ее 37-летний супруг Кук Марони в первый раз станут родителями. Об этом сообщает издание People со ссылкой на представителей актрисы. Подробности пока не раскрываются.
Дженнифер неоднократно говорила, что очень хочет стать матерью — именно ребенка ей не хватает для того, чтобы почувствовать себя полностью счастливой, признавалась она в беседе с изданием Glamour еще до того, как познакомилась со своим будущим мужем. Судя по всему, мечта оскароносной актрисы наконец осуществилась.
Пара официально зарегистрировала отношения в октябре 2019 года. В интервью Дженнифер отзывалась о своем супруге с большой теплотой, называя его великим человеком, и не раз говорила о том, что счастлива стать женой Марони и с радостью согласилась на предложение возлюбленного.
Интересно, что еще за несколько лет до своей свадьбы она признавалась, что совсем не хочет замуж.
Свадьба пары прошла тайно и обошлась без церемоний и шикарных нарядов. Например, сама Лоуренс появилась в джинсах и блузке, а Кук — в белой толстовке. Однако на вечеринке, посвященной бракосочетанию, собралось немало голливудских звезд, среди которых были коллеги Лоуренс, а также певица Адель и представительницы семьи Кардашьян.
Фото: Global Look press