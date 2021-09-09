Звезда «Голодных игр» и «Людей Икс» Дженнифер Лоуренс станет мамой в первый раз

Пара официально зарегистрировала отношения в октябре 2019 года. В интервью Дженнифер отзывалась о своем супруге с большой теплотой, называя его великим человеком, и не раз говорила о том, что счастлива стать женой Марони и с радостью согласилась на предложение возлюбленного.

Интересно, что еще за несколько лет до своей свадьбы она признавалась, что совсем не хочет замуж.

Свадьба пары прошла тайно и обошлась без церемоний и шикарных нарядов. Например, сама Лоуренс появилась в джинсах и блузке, а Кук — в белой толстовке. Однако на вечеринке, посвященной бракосочетанию, собралось немало голливудских звезд, среди которых были коллеги Лоуренс, а также певица Адель и представительницы семьи Кардашьян.