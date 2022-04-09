Дженнифер Лопес готовится к свадьбе с Беном Аффлеком

«Мы стали старше, умнее, опытнее. Мы занимаемся разными вещами, у нас есть дети. Нам следует быть очень внимательными по отношению ко всем жизненным аспектам. Это такое прекрасное время для всех. Это совсем не то, что было много лет назад. Мы больше ценим друг друга. Получить второй шанс быть рядом с любимым человеком — редкая возможность. И мы не принимаем это как должное», — говорила в интервью певица.

Фото и видео: Global Look Press, соцсети