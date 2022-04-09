Дженнифер Лопес готовится к свадьбе с Беном Аффлеком
Актриса записала специальное видео для фанатов, демонстрируя обручальное кольцо с зеленым бриллиантом. Хоть Дженнифер ничего конкретного не сказала, но позволила своим подписчикам самим сделать правильные выводы. Позже сестра Лопес Линда подтвердила эту новость в своих социальных сетях.
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Фото: Cinzia Camela/Global Look Press
Джей Ло и Бен Аффлек были одной из самых известных пар голливудских знаменитостей в начале нулевых. Они снялись в двух фильмах и вместе блистали на ковровых дорожках. Однако через какое-то время влюбленные расстались. После своего расставания они поддерживали общение и говорили друг о друге в прессе позитивно.
В 2021 году Лопес и Аффлек снова сошлись. Фанаты пары были безмерно счастливы. Хотя не обошлось и без критики. Многие считали возродившиеся отношения Бена и Дженнифер пиаром, но артистка опровергла подобные домыслы, подчеркнув, что у них все серьезно.
«Мы стали старше, умнее, опытнее. Мы занимаемся разными вещами, у нас есть дети. Нам следует быть очень внимательными по отношению ко всем жизненным аспектам. Это такое прекрасное время для всех. Это совсем не то, что было много лет назад. Мы больше ценим друг друга. Получить второй шанс быть рядом с любимым человеком — редкая возможность. И мы не принимаем это как должное», — говорила в интервью певица.
Фото и видео: Global Look Press, соцсети