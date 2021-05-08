Дженнифер Лопес снялась для бренда вместе с подросшей дочерью и мамой

Поклонники артистки обратили внимание на то, что мать певицы выглядит моложе своих лет, а юная наследница Лопес хорошеет с каждым днем. Фотосессия была приурочена ко Дню матери, поэтому на снимке только представительницы слабого пола. У Лопес еще есть 13-летний сын Максимилиан от бывшего мужа Марка Энтони.

Дженнифер неоднократно становилась героиней статей в последнее время из-за ее разрыва со спортсменом Алексом Родригесом. Он также провел выходные с семьей. Звезда бейсбола опубликовал два селфи со своими дочерями, 16-летней Наташей и 13-летней Эллой, с баскетбольного матча на AmericanAirlines Arena в Майами. «Свидание с моими девочками», - подписал он фотографию.