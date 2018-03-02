Дженнифер Лопес продемонстрировала крепкий тыл во всей красе

48-летняя Дженнифер Лопес восхищает поклонников красочными шоу, поставленными на высоком уровне. Стоит отметить, что костюмы певицы надолго остаются в памяти поклонников — чего только стоят красные лаковые трусы или платье с разрезами до талии. Тем не менее, Джей Ло вновь удивила фанатов, опубликовав в Instagram снимок-анонс концерта в Лас-Вегасе.

Артистка запечатлена в кружевном боди со шнуровкой на спине, во всей красе демонстрирующим знаменитые ягодицы певицы. Колготки в сетку и растрепанные кудри дополнили дерзкий образ.