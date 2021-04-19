Дженнифер Лопес может потерять миллион долларов после разрыва с Родригесом

В апреле Дженнифер Лопес и Алекс Родригес подтвердили, что разорвали помолвку после четырех лет отношений. Слуху об этом ходили давно, теперь они подтвердили их. Причиной разрыва стало, якобы, увлечение бывшего спортсмена другой двушкой. В итоге Лопес и Родригес заявили, что они стали больше друзьями, чем парой, и теперь «она чувствует себя более спокойно».

Но после разрыва с женихом Дженнифер может лишиться миллиона долларов. Эксперты уверены: Лопес захочет продать помолвочное кольцо стоимостью от 1,4 до 6,9 млн долларов, пишет издание hellomagazine.com.

Но эксперты рынка драгоценных камней предостерегают: когда распадаются такие пары, как лопес и Родригес, это влечет за собой не только репутационные, но и финансовые потери. И теперь ее кольцо могут оценить в 500 тысяч - миллион долларов.

Напомним, экс-игрок в бейсбол Алкс Родригес и Дженнифер Лопес обручились на Багамах в 2019 году. Сопртсмен преподнес шикарное кольцо и певица сразу ответила согласием. В 2020 году они начали готовиться к шикарной свадьбе в Италии, но из-за пандемии отложили ее. А потом и вовсе решили, что порознь им теперь лучше.