42-летняя Дженнифер Лав Хьюитт беременна третьим ребенком

Дженнифер Лав Хьюитт объявила о скором пополнении в семье. Звезда «Сердцеедок» поделилась радостной новостью с поклонниками на своей странице в социальной сети.

«О, детка! У нас на подходе еще один. Так рада наконец-то поделиться этой новостью со всеми вами», — написала голливудская актриса.

Дженнифер отметила, что третья беременность не была запланированной, но они с мужем, актером Брайаном Хэллисеем, были очень рады этой новости.

«Мы думали о третьем ребенке, но точно не подозревали, что это случится в такой безумный год, как этот. У нас уже растет двое детей, по-настоящему прекрасных, особенных, они станут отличным образцом для подражания. Удивительно и приятно снова пройти этот путь с еще одним малышом», — отметила актриса.

Напомним, что коллеги Дженнифер Лав Хьюитт и Брайан Хэллисей познакомились на съемках сериала «Список клиентов» около 10 лет назад. В 2013 году пара поженилась и уже воспитывает двоих детей: 5-летнего сына Аттикуса и 7-летнюю дочь Отэм.