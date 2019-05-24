Кендалл Дженнер в наряде розового фламинго, чувственная Адриана Лима и другие звезды на гала-вечере amfAR в Каннах

Больше всех на гала-ужине amfar в Каннах в этом году нам понравился образ Саши Лусс. Модель выбрала очень элегантное, лаконичное, скромное и в то же время соблазнительное белое платье с высоким разрезом, которое дополнила босоножками без лишнего декора. Завершили свежий образ естественный макияж, непринужденная укладка и яркие акценты в виде красного маникюра и бирюзовых украшений.