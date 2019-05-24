Кендалл Дженнер в наряде розового фламинго, чувственная Адриана Лима и другие звезды на гала-вечере amfAR в Каннах

В числе гостей торжественного ужина были Милла Йовович, Эдриан Броуди, Памела Андерсон, Антонио Бандерас, Кендалл и Крис Дженнер, Каролина Куркова, Саша Лусс, Татьяна Навка, Адриана Лима, Коко Роша, Кристоф Вальц, Том Джонс, Сара Сампайо, Изабель Гулар и многие другие знаменитости. Самой яркой девушкой вечера стала Кендалл Дженнер. Модель появилась на мероприятии в компании дизайнера Джамбаттиста Валли и первой представила его коллекцию для H&M: Кендалл игриво позировала фотографам в розовом шифоновом платье и была похожа на фламинго.
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
В похожем, но более сдержанном и бледном платье на amFar появилась модель Коко Роша, продемонстрировавшая всем свои длинные стройные ноги.
Фото: Global Look Press / dpa
Адриана Лима выбрала не самый удачный наряд — довольно странное платье, похожее на строгий мужской костюм с кружевными вставками. Модного провала не случилась только благодаря красоте и природной притягательности модели — Адриана из тех девушек, которые даже в мусорном пакете могут выглядеть чувственно, эффектно и привлекательно.
Фото: Global Look Press / dpa
Больше всех на гала-ужине amfar в Каннах в этом году нам понравился образ Саши Лусс. Модель выбрала очень элегантное, лаконичное, скромное и в то же время соблазнительное белое платье с высоким разрезом, которое дополнила босоножками без лишнего декора. Завершили свежий образ естественный макияж, непринужденная укладка и яркие акценты в виде красного маникюра и бирюзовых украшений.
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Больше знаменитостей на гала-вечере amfAR Gala Cannes — в нашей фотогалерее.
Текст: Роман Страстный
Фото: Globallookpress, Eastnews, Getty, Instagram
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