Джейсон Стэтхем: как профессиональный пловец стал звездой Голливуда
Своей идеальной физической формой Стэтхем обязан большому спорту, которому отдал значительную часть жизни, и родителям, привившим ему привычку к ЗОЖ.
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Фото: Dave Starbuck/Geisler-Fotopress/ Global Look press
Джейсон Стэтхем родился в Шайрбруке, в английском графстве Дербишир. У будущего актера был старший брат. И мать с отцом серьезно занимались их воспитанием. Мама-танцовщица следила, чтобы дети правильно питались, а отец-музыкант привил сыновьям любовь к спорту. Причем, методы тренировок у него были жесткие и часто мальчиков он использовал вместо боксерской «груши». А однажды глава семейства подарил младшему сыну старую потертую скамейку, на которой можно качать пресс.
Родители Стэтхема, кроме основной работы, имели и небольшой семейный бизнес. Они торговали дешевой бижутерией и парфюмерией. И Джейсону приходилось с малых лето стоять у уличного лотка, предлагая прохожим свой нехитрый товар. Но эта работа в будущем сыграла ему на руку. Ведь именно здесь — на улице, среди толп незнакомых людей он освоил азы актерского мастерства. Ведь непросто убедить случайного человека купить то, что ему не нужно. У Стэтхема это отлично получалось.
В школе будущий актер играл в футбол. И легенда гласит, что однажды в Лондоне паренек познакомился с футболистом Винни Джонсом, с которым много лет спустя будет вместе сниматься (Джонс тоже пришел в кино из спорта, — прим. ред). Но самой большой его страстью были прыжки в воду. И в этом виде спорта он достиг такого успеха, что 12 лет входил в состав национальной сборной Великобритании.
В 1990 году Джейсон Стэтхем даже приезжал на соревнования в Москву. Он долгие годы жалел, что так и не смог пробиться на Олимпиаду.
В конце 1990-х, когда он уже был известным спортсменом, Стэтхема пригласили сняться в рекламе джинсов Tommy Hilfiger. Он стал лицом бренда, и с этого началась его модельная карьера.
Съемки для роликов и глянца открыли Джейсону прямой путь в кино. Владелец одной из компаний, которую он рекламировал, вложил деньги в дебютный фильм Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола» (премьера состоялась в 1998-м). И глава компании порекомендовал режиссеру присмотреться к спортсмену-модели.
У Ричи уже был кандидат на роль — профессиональный актер. Но своего персонажа он хотел видеть настоящим «барыгой». Стэтхем идеально вписывался в этот образ. Позже он с юмором рассказывал о том, что профессиональный актер не умел того, чему Джейсона научила улица.
Гая Ричи настолько впечатлила игра Стэтхема, что через два года он пригласил его в свой следующий фильм «Большой куш». Причем, отклонился от изначального сценария, где герою Джейсона отводилась эпизодическая роль, и сделал его одним из главных героев наравне с персонажем Брэда Питта.
Фото: Kinopoisk.ru
Дальше все уже шло как по накатанной. Фильмы с участием Стэтхема выходили на экраны каждый год. Он появился в фильмах: «Противостояние», «Костолом», «Перевозчик», «Ограбление по-итальянски», «Сотовый», «Револьвер» и других.
Да, его нельзя назвать характерным актером, но она занял свою нишу, в которой является одним из лучших артистов. Так демонстрировать умение владение телом и боевыми искусствами могут лишь единицы. «Когда вы приходите есть в японский ресторан, то вы не ожидаете увидеть там сэндвичи. Вы пришли есть суши. Я как гамбургер: что видишь, то и получаешь. Если сыграю доктора в депрессии, которого бросила жена, никто не захочет это смотреть», — трезво оценивает он свои способности.
И кинокумиры у него соответствующие — герои своего времени: Клинт Иствуд, Пол Ньюман, Стив МакКуин.
В 2010-х Стэтхем снялся в нескольких сериях франшизы «Неудержимые», появился в «Механике», «Профессионале», «Защитнике». А после присоединился к суперпопулярному проекту «Форсаж». В 2015-м состоялась премьера фильма «Шпион», где он снимался с Мелиссой МакКарти. Этот фильм стал первой комедией с участием брутала. Его образ вызывал улыбку и смех зрителей из-за своей непробиваемости и топорности.
Фото: Kinopoisk.ru
За первый свой фильм актер получил всего 5 тысяч долларов, хотя готов был сниматься и бесплатно, а за участие в «Форсаж: Хоббс и Шоу» его гонорар составил 13 млн долларов.
Уже 11 лет Стэтхем счастлив в отношениях с «ангелом» Victoria`s Secret Роузи Хантингтон-Уайтли. Они объявили о помолвке в январе 2016-го, но о сих пор пока не стали мужем и женой. Летом 2017 года у них родился сын Джек.
До Роузи у Джейсона был длительный роман с моделью Келли Брук. После он встречался с певицей Софи Монк.
Фото: Dennis Van Tine
В апреле 2021 года в прокат вышла очередная работа Гая Ричи и Джейсона Стэтхема «Гнев человеческий». Главный герой — загадочный и внешне холодный (но внутри одолеваемый страстями и гневом) внедряется в команду инкассаторов, чтобы вычислить дерзких серийных грабителей. При этом он преследует свои цели.
В ближайшие годы состоится премьера еще минимум трех картин с участием Стэтхема, одной из которых станет «Шпион-2».
Фото и видео: Instagram, Imagespace, Stephen Lock, Billy Bennight, Dave Starbuck/Geisler-Fotopress, Regina Wagner, Wiese/face to face, Dennis Van Tine, Armando Gallo/Arga Images, John Barrett, Supplied by FilmStills.net, Supplied by Capital Pictures/ Global Look press, кадры фильмов, Kinopoisk.ru
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