Джейсон Стэтхем: как профессиональный пловец стал звездой Голливуда

В конце 1990-х, когда он уже был известным спортсменом, Стэтхема пригласили сняться в рекламе джинсов Tommy Hilfiger. Он стал лицом бренда, и с этого началась его модельная карьера.

Съемки для роликов и глянца открыли Джейсону прямой путь в кино. Владелец одной из компаний, которую он рекламировал, вложил деньги в дебютный фильм Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола» (премьера состоялась в 1998-м). И глава компании порекомендовал режиссеру присмотреться к спортсмену-модели.

У Ричи уже был кандидат на роль — профессиональный актер. Но своего персонажа он хотел видеть настоящим «барыгой». Стэтхем идеально вписывался в этот образ. Позже он с юмором рассказывал о том, что профессиональный актер не умел того, чему Джейсона научила улица.

Гая Ричи настолько впечатлила игра Стэтхема, что через два года он пригласил его в свой следующий фильм «Большой куш». Причем, отклонился от изначального сценария, где герою Джейсона отводилась эпизодическая роль, и сделал его одним из главных героев наравне с персонажем Брэда Питта.