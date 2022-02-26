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Джейсон Момоа и Лиза Боне пытаются спасти отношения
В январе Джейсон Момоа и Лиза Боне объявили о расставании спустя 16 лет брака. В своих Instagram-аккаунтах актеры сообщили, что их браку пришел конец. «Мы разводимся. И мы рассказываем об этом не потому, что считаем, что это достойно упоминания в прессе, а потому, что хотим сделать все достойно и честно. Наша любовь остается, но мы освобождаем друг друга, чтобы быть теми, кем мы учимся быть. Наша преданность этой священной жизни и нашим детям останется непоколебимой», — говорится в официальном сообщении актеров.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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По слухам, супруги разошлись из-за того, что проводили очень мало времени друг с другом. Джейсон Момоа занимался своей карьерой, в то время как Лиза наслаждалась жизнью в Лос-Анджелесе без мужа.
Однако, кажется, пара не настроена так быстро сдаваться и все-таки решила дать своему браку еще один шанс. Джейсон Момоа и Лиза Боне снова живут вместе.
«Джейсон вернулся к Лизе около двух недель назад, и они снова вместе», — сказал близкий друг пары. «Они решили работать над отношениями, а не сдаваться, потому что они так много вложили друг в друга. Все надеются, что у них все получится». По его же словам, дети пары очень взволнованы и рады тому, что родители решили дать еще один шанс их семье.