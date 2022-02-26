Джейсон Момоа и Лиза Боне пытаются спасти отношения

Однако, кажется, пара не настроена так быстро сдаваться и все-таки решила дать своему браку еще один шанс. Джейсон Момоа и Лиза Боне снова живут вместе.

«Джейсон вернулся к Лизе около двух недель назад, и они снова вместе», — сказал близкий друг пары. «Они решили работать над отношениями, а не сдаваться, потому что они так много вложили друг в друга. Все надеются, что у них все получится». По его же словам, дети пары очень взволнованы и рады тому, что родители решили дать еще один шанс их семье.