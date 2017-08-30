79-летняя актриса стала звездой одного из вечеров 74-го Венецианского кинофестиваля

30 августа стартовал 74-й Венецианский кинофестиваль — одно из самых ярких и ожидаемых событий мирового кинематографа. Почетных венецианских «Золотых львов» за выдающийся вклад в мировой кинематограф получили американские актеры Джейн Фонда и Роберт Редфорд. Кроме того, минувшим вечером актеры представили свою новую картину «Наши души в ночи».

Как пишет WMJ.ru , 79-летняя Джейн Фонда произвела фурор на красной ковровой дорожке. Актриса выбрала полупрозрачное шифоновое платье в пол, украшенное цветами и изысканными перьями. Несмотря на почтенный возраст, Джейн Фонда может похвастаться стройной фигурой, ее фотографии часто украшают обложки модных глянцевых журналов.

Напомним, Джейн Фонда известна благодаря не только ролям в кино, но и аэробике. Знаменитая американская актриса и модель разработала комплекс упражнений, акцентированных на гибкость и формирование осанки. По словам знаменитости, самое главное в поддержании фигуры — не сидеть на жестких диетах и все время заниматься спортом. Благодаря этому Джейн даже сейчас демонстрирует изящные линии силуэта и великолепную осанку.