Джейми Ли Кертис в леопардовом платье со смелым разрезом получила «Золотого льва»

Актриса вспомнила своих родителей, актера Тони Кертиса и актрису Джанет Ли, отметив, что они были бы очень горды увидеть ее на этой сцене: «Я чувствую, что, награждая меня сегодня, вы награждаете и их тоже», — сказала она.

Слова благодарности актриса не забыла и для режиссера Джона Карпентера и сценаристки Дебры Хилл, без которых ее карьера не пошла бы так стремительно вверх. Именно они стали создателями фильма «Хэллоуин», который принес Кертис большую популярность. «Я обожаю свою работу, обожаю съемочную команду как свою семью. Я обожаю этих людей, которые собираются вместе, чтобы снимать кино, обожаю каждого на площадке, потому что без них создать фильм невозможно», — честно выразила эмоции актриса.

Всего в фильмографии Джейми Ли Кертис более 80 ролей. Но самой яркой является ее роль в триллере «Хэллоуин», к которой она возвращалась на протяжении 43 лет. Всего за эти годы вышло 12 частей франшизы.