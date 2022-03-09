Джейми Ли Кертис объяснила, почему больше не будет сниматься полуобнаженной
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Фото: E. Catarina/ Global Look Press
Джейми Ли Кертис — популярная голливудская актриса, блистающая на телеэкране с 1978 года. Она снималась во многих известных картинах, которые мы любим до сих пор. Например, «Достать ножи» и «Правдивая ложь».
Джейми вспомнила, как сильно смущалась во время съемок фильма «Поменяться местами» с Дэном Экройдом и Эдди Мерфи. В этом проекте ей пришлось сняться топлес в некоторых сценах. Актриса пообещала себе больше никогда на это не соглашаться, так как этот опыт оказался травмирующим для нее.
«Мне был 21 год, и в этой части фильма требовалось снять платье. Нравилось ли мне это делать? Нет. Было ли мне стыдно, что я это делаю? Да. Я хорошо выглядела? Да. Знала ли я, что делаю? Да. Делала ли я это, потому что это была работа? Да», — объяснила Джейми.
На сегодняшний день Джейми Ли Кертис ни за что не пошла бы на такое. Она усвоила, что обнажаться в кадре ей очень нелегко, и не хочет больше бороться с собой. «Это последнее, что я сделала бы сейчас», — добавила актриса. Она объяснила, что не может себе этого позволить еще и по той причине, что фильм могут увидеть ее дети и муж.
Фото: Global Look Press