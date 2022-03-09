Джейми Ли Кертис объяснила, почему больше не будет сниматься полуобнаженной

«Мне был 21 год, и в этой части фильма требовалось снять платье. Нравилось ли мне это делать? Нет. Было ли мне стыдно, что я это делаю? Да. Я хорошо выглядела? Да. Знала ли я, что делаю? Да. Делала ли я это, потому что это была работа? Да», — объяснила Джейми.

На сегодняшний день Джейми Ли Кертис ни за что не пошла бы на такое. Она усвоила, что обнажаться в кадре ей очень нелегко, и не хочет больше бороться с собой. «Это последнее, что я сделала бы сейчас», — добавила актриса. Она объяснила, что не может себе этого позволить еще и по той причине, что фильм могут увидеть ее дети и муж.