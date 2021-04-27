Джей-Зи рассказал, как они с Бейонсе воспитывают детей

«Чувствовать любовь — самое важное для ребенка. А не вот это: "Я создал бизнес, которым потом будете заниматься вы. Я делаю это ради вас"», — подчеркнул муж 39-летней артистки. По мнению рэпера, не следует ограничивать свободу детей, они могут делать то, что хотят. При этом родители должны помогать наследникам в развитии.

«Что, если мой ребенок не захочет заниматься музыкой или спортом? Без понятия! Но до тех пор, пока ребенок чувствует поддержку, не будет ничего невозможного», — добавил он и назвал родителей «проводниками».

Во время пандемии коронавируса супруги, как и другие семьи, много времени проводили вместе. Джей-Зи считает, что они с Бейонсе обязаны создать для детей любящую среду и быть внимательными к тому, кем они хотят стать. Отец добавил, что Блу Айви, скорее всего, пойдет по стопам родителей. В 2021 году она вместе с мамой получила первую премию «Грэмми» в номинации «Лучшее видео» за песню Brown Skin Girl. Младшие дети пары пока слишком маленькие, об их увлечениях и пристрастиях говорить рано.