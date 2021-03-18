Джей Ло утратила доверие к Алексу Родригесу

«Для них было здорово проводить время вдвоем, - уточнил инсайдер. - Они оба кажутся намного счастливее». В настоящее время актриса снимается в фильме «Свадьба из дробовика». «Хотя Дженнифер работала, она также смогла провести время с Алексом. Однако они действуют медленно. Им еще многое предстоит выяснить, прежде чем отношения снова станут прекрасными», - добавил источник.

По его словам, Лопес была готова отказаться от отношений, но теперь «рада, что они все еще вместе». «Дженнифер борется с проблемами доверия, - поясняет источник. - Они далеки от того, чтобы снова планировать свадьбу, но они все еще помолвлены». Пара начала встречаться в 2017 году и объявила о помолвке в марте 2019 года.