Джей Ло утратила доверие к Алексу Родригесу
Фото: instagram.com/jlo
Новость о расставании 51-летней Джей Ло и 45-летнего игрока не на шутку взбудоражила общественность. Вскоре слухи были опровергнуты - пара выпустила совместное заявление, в котором говорилось, что они работают над отношениями.
Родригес прилетел на съемки к Лопес в Доминикану, чтобы спасти их любовь. Как сообщили источники издания, воссоединение пары на Карибах проходит отлично, но они все еще «не торопятся».
«Для них было здорово проводить время вдвоем, - уточнил инсайдер. - Они оба кажутся намного счастливее». В настоящее время актриса снимается в фильме «Свадьба из дробовика». «Хотя Дженнифер работала, она также смогла провести время с Алексом. Однако они действуют медленно. Им еще многое предстоит выяснить, прежде чем отношения снова станут прекрасными», - добавил источник.
По его словам, Лопес была готова отказаться от отношений, но теперь «рада, что они все еще вместе». «Дженнифер борется с проблемами доверия, - поясняет источник. - Они далеки от того, чтобы снова планировать свадьбу, но они все еще помолвлены». Пара начала встречаться в 2017 году и объявила о помолвке в марте 2019 года.
Фото: Instagram/@jlo
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!