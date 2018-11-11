Джастин Бибер и Хейли Болдуин подтвердили слухи о своей свадьбе

Напомним, о помолвке Джастина Бибера и Хейли Болдуин стало известно в июле этого года. Как сообщали СМИ, предложение руки и сердца от любимого модель получила на Багамах. Более того, некоторое время назад отец Джастина Бибера намекнул на то, что певец скоро впервые станет отцом.