Джастин Бибер и Хейли Болдуин подтвердили слухи о своей свадьбе

Канадский певец Джастин Бибер и американская модель, племянница Алека Болдуина, Хейли Болдуин подтвердили слухи о своем бракосочетании. 24-летний музыкант опубликовал в Instagram фото, на котором держит за руку свою возлюбленную: «Моя жена великолепна».
В свою очередь, 21-летняя Хейли изменила свой никнейм в соцсети, упомянув новую фамилию Бибер.
Напомним, о помолвке Джастина Бибера и Хейли Болдуин стало известно в июле этого года. Как сообщали СМИ, предложение руки и сердца от любимого модель получила на Багамах. Более того, некоторое время назад отец Джастина Бибера намекнул на то, что певец скоро впервые станет отцом.
Фото: instagram