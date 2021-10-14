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Джаред Лето исполнил заветное желание тяжелобольной россиянки
Американский музыкант и актер Джаред Лето исполнил мечту неизлечимо больной россиянки Анастасии Петровой. Исполнитель роли Джокера в фильме «Отряд самоубийц» позвонил девушке и поздравил ее с днем рождения. Звонок организовал благотворительный фонд «Вера» по просьбе брата Анастасии.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Picture-alliance
«Я мечтаю, чтобы Джаред узнал, что тут, в России, есть такая девушка — умная, красивая, амбициозная, любящая. Мечтаю, чтобы она услышала слова поддержки не только от меня, мамы и сестер, но и от своего давнего кумира и друга Джареда Лето», — рассказал брат Анастасии, сообщает «РИА Новости».
Джаред Лето позвонил тяжелобольной Анастасии Петровой
Девушка является давней поклонницей артиста и его рок-группы 30 Seconds to Mars. Анастасия несколько раз посещала концерты коллектива и была несказанно рада увидеть и услышать своего кумира по видеосвязи.
Звонок с голливудской звездой длился больше 10 минут. Анастасия и Джаред обсудили русскую кухню и культуру, ситуацию с коронавирусом и самочувствие девушки.
Фото и видео: Instagram, Picture-alliance