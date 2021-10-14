Джаред Лето исполнил заветное желание тяжелобольной россиянки

Девушка является давней поклонницей артиста и его рок-группы 30 Seconds to Mars. Анастасия несколько раз посещала концерты коллектива и была несказанно рада увидеть и услышать своего кумира по видеосвязи.

Звонок с голливудской звездой длился больше 10 минут. Анастасия и Джаред обсудили русскую кухню и культуру, ситуацию с коронавирусом и самочувствие девушки.