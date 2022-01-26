Джанет Джексон призналась, что брат издевался над ней в детстве

«Были времена, когда Майкл дразнил меня и обзывал — свинья, лошадь или корова, — приводит признание Джанет Джексон издание NY Post. — Он смеялся над этим, и я тоже смеялась, но где-то внутри было больно», — рассказала она.

Певица с детства страдает от импульсивного переедания, она заедает любой стресс. Кроме того, в детстве Джанет рано начала формироваться, ее тело округлилось раньше, чем у сверстниц, что тоже не добавляло молоденькой девушке уверенности в себе.

Кроме того, Джанет Джексон призналась, что собственная фамилия обрекла ее на многие проблемы в жизни. После скандала, связанного с обвинениями Майкла Джексона в педофилии, одна из крупных корпораций, выпускающих газировку, отказалась с ней сотрудничать, чтобы не создавать негативных ассоциаций. Певица обижалась, ведь она не ее брат, но ей ничего не оставалось, как смириться.