Джанет Джексон призналась, что брат издевался над ней в детстве
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Фото: ImagePressAgency/face to face
В фильме «Джанет» 55-летняя певица расскажет о тех сторонах жизни со знаменитым братом, которые до этого не были известны общественности. Так, звезда призналась, что старший брат в детстве очень обижал ее. По ее словам, в детстве она никогда не была худой, а скорее была «пышечкой». Именно за это ей и доставалось от звездного братца.
«Были времена, когда Майкл дразнил меня и обзывал — свинья, лошадь или корова, — приводит признание Джанет Джексон издание NY Post. — Он смеялся над этим, и я тоже смеялась, но где-то внутри было больно», — рассказала она.
Певица с детства страдает от импульсивного переедания, она заедает любой стресс. Кроме того, в детстве Джанет рано начала формироваться, ее тело округлилось раньше, чем у сверстниц, что тоже не добавляло молоденькой девушке уверенности в себе.
Кроме того, Джанет Джексон призналась, что собственная фамилия обрекла ее на многие проблемы в жизни. После скандала, связанного с обвинениями Майкла Джексона в педофилии, одна из крупных корпораций, выпускающих газировку, отказалась с ней сотрудничать, чтобы не создавать негативных ассоциаций. Певица обижалась, ведь она не ее брат, но ей ничего не оставалось, как смириться.
Фото: GlobalLookPress