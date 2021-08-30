Джанет Джексон поделилась детским снимком Майкла Джексона: «Скучаю по тебе»
Как не пытались очернить имя Майкла Джексона после его смерти, родные и близкие всегда стояли горой за музыканта. А после выхода скандального документального фильма HBO «Покидая Неверленд», начали активное наступление. Джанет так говорила о брате в интервью изданию The Sunday Times: «Мне нравится, когда я вижу детей, подражающих ему, когда взрослые слушают его музыку. Это просто позволяет понять, какое влияние моя семья оказала на мир. Надеюсь, это не звучит высокомерно», — говорила она.
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Фото: g49/Global Look Press
Свою публикацию Джанет Джексон подписала просто: «Скучаю по тебе», — передает эмоции пост. Порядка 17 тысяч человек поддержали певицу и в комментариях поделились, что тоже скучают по кумиру миллионов.
Музыкальная карьера Майкла Джексона началась в юном возрасте, когда его отец основал из своих сыновей, группу The Jackson 5. Изначально, она состояла из братьев Джеки, Тито и Джермейна, к которым вскоре присоединились младшие братья Марлон и Майкл. Группа исполняла песни в разных стилях – ритм-энд-блюз, соул, поп и позднее диско – и просуществовала до 1989 года. Она стала ярким феноменом в популярной музыке 1970-х.
Сестры, Джанет и Латойя, тоже не отставали от братьев и активно занимались сольной певческой карьерой. Джанет Джексон в этом даже преуспела. Но этот успех и близко нельзя сравнить с той феноменальной популярностью, которая настигла Майкла — абсолютного «короля поп-музыки». Но вторым его именем был «скандал». С одной стороны были 15 статуэток «Грэмми» и постоянные визиты в Книгу рекордов Гиннесса, с другой — бесчисленные операции, обвинения в насилии и подозрения в инсценировке собственной смерти.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram
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