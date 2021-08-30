Джанет Джексон поделилась детским снимком Майкла Джексона: «Скучаю по тебе»

Сестры, Джанет и Латойя, тоже не отставали от братьев и активно занимались сольной певческой карьерой. Джанет Джексон в этом даже преуспела. Но этот успех и близко нельзя сравнить с той феноменальной популярностью, которая настигла Майкла — абсолютного «короля поп-музыки». Но вторым его именем был «скандал». С одной стороны были 15 статуэток «Грэмми» и постоянные визиты в Книгу рекордов Гиннесса, с другой — бесчисленные операции, обвинения в насилии и подозрения в инсценировке собственной смерти.