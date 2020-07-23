Джанабаева в закрытом боди и колготках со стрелкой поучаствовала в стильной фотосессии

«О мой бог», «Так выглядит мой идеал», «Невероятная как всегда, замечательная Альбиночка», «Бомбически выглядите», «Зачем таак шикарно? Альбина, Вы на все 100 и даже больше», «Какие ножки», «Альбина вы такая худенькая, прекрасно выглядите», «Красоте время не подвластно», «Пикантненько», «Одновременно шикарно и очень мило», «Потрясающие ноооогииииии», «Какая красотка миниатюрная! Валера не поругает за это фото?», «Валерию Меладзе повезло с такой красавицей женой», «Взрослая, замужняя женщина... А Меладзе то не против?», — обсуждают поклонники.