Джанабаева в образе кинодивы 20-х, Андреева в стразах и другие звезды на новогоднем вечере
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Фото: Пресс-служба
Зал ресторана превратился в настоящий заснеженный лес в горах, подаривший гостям сказочную атмосферу новогоднего чуда. Открывали вечер солисты театра «Кремлевского балета». Затем на сцену поднялись основатель Novikov Group Аркадий Новиков и генеральный директор Курорта Красная Поляна Андрей Круковский, подвели итоги уходящего года, произнесли торжественную речь и поздравили присутствующих с наступающим Новым годом. На вечере присутствовали Альбина Джанабаева, Ирина Безрукова, Екатерина Андреева, Анна Тихомирова и Артем Овчаренко, Елена Крыгина, Лина Дембикова и многие другие.
Фото: Пресс-служба
За торжественный ужин отвечал шеф-повар Камель Бенмамар. Уроженец Франции, до переезда в Россию и шефства в ресторанах Novikov Group, Камель готовил на кухнях ресторанов со звездами Michelin, что нашло отражение в представленных им блюдах. Для новогоднего ужина он разработал сет-меню, основанное на русских продуктах. В начале вечера гости угощались черной икрой. После Камель приготовил салат оливье с королевскими креветками. Во второй подаче гостям предложили нежный сибас на пару с зимней морковью и соусом песто. На горячее подали жареное филе теленка с артишоками. Завершился ужин ванильным бисквитом с апельсиновым ликером.
Фото: Пресс-служба
После десерта гостей развлекал DJ Марк Щедрин. Кульминацией вечера стал концерт приглашенной звезды – актрисы и певицы Сабины Ахмедовой.
Фото: пресс-служба
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