Джанабаева в образе кинодивы 20-х, Андреева в стразах и другие звезды на новогоднем вечере

За торжественный ужин отвечал шеф-повар Камель Бенмамар. Уроженец Франции, до переезда в Россию и шефства в ресторанах Novikov Group, Камель готовил на кухнях ресторанов со звездами Michelin, что нашло отражение в представленных им блюдах. Для новогоднего ужина он разработал сет-меню, основанное на русских продуктах. В начале вечера гости угощались черной икрой. После Камель приготовил салат оливье с королевскими креветками. Во второй подаче гостям предложили нежный сибас на пару с зимней морковью и соусом песто. На горячее подали жареное филе теленка с артишоками. Завершился ужин ванильным бисквитом с апельсиновым ликером.