«Новые песни, новые ощущения»: Ани Лорак откровенно рассказала о жизни после развода

Ани Лорак прожила в браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу почти 10 лет. До свадьбы они были знакомы еще несколько лет. У супругов родилась дочь София. Ани и Мурат долгое время были одной из самых красивых пар шоу-бизнеса в России и Украине.
Идиллия длилась до тех пор, пока супруга певицы не застали в одном из киевских ночных клубов в объятиях знойной брюнетки. СМИ подняли шумиху и распространили снимки любовников. Ани Лорак в такой щекотливой ситуации вела себя максимально собранно и комментариев не давала. Но в начале 2019 года она официально развелась с Муратом. Певица и после расставания с мужем-изменщиком продолжала хранить молчание.
Фото: Pravda Komsomolskaya/ Global Look press
Но теперь, почти полгода спустя после развода, она в интервью «Комсомольской правде» впервые рассказала о том, как живет после расставания с мужем.
«У меня новая жизнь. Новые песни, новый стиль, новые ощущения себя. Внутри такое чувство, что все ощущаю по-новому. Дышится по-другому и поется. В этом году у меня выйдет новый альбом. Готовлю его к дню рождения. Мы думаем уже над новой концертной программой», - раскрыла секреты Ани Лорак.
На вопрос, есть ли у нее новая любовь, певица улыбнулась и ответила: «Секрет».
Ани также рассказала, что летом хочет отдохнуть с семьей – дочерью и братьями – в Испании и Греции. Дочь София растет актрисой, а не певицей. «Она ходит в театральный кружок и уже ей дали главную роль, она отлично справилась. Еще она рисует, танцует, занимается гимнастикой и изучает английский и французский языки», - похвалилась Ани успехами дочери.
И во время интервью Ани Лорак удивила признанием в любви к фастфуду. «Я не смогу отказаться от жареной картошки. Еще люблю чизбургер. Редко это ем такую еду, но я тоже человек», - рассказала Ани.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram, Pravda Komsomolskaya/ Global Look press
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!