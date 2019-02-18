«Новые песни, новые ощущения»: Ани Лорак откровенно рассказала о жизни после развода

Ани Лорак прожила в браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу почти 10 лет. До свадьбы они были знакомы еще несколько лет. У супругов родилась дочь София. Ани и Мурат долгое время были одной из самых красивых пар шоу-бизнеса в России и Украине.

Идиллия длилась до тех пор, пока супруга певицы не застали в одном из киевских ночных клубов в объятиях знойной брюнетки. СМИ подняли шумиху и распространили снимки любовников. Ани Лорак в такой щекотливой ситуации вела себя максимально собранно и комментариев не давала. Но в начале 2019 года она официально развелась с Муратом. Певица и после расставания с мужем-изменщиком продолжала хранить молчание.