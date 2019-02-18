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«Новые песни, новые ощущения»: Ани Лорак откровенно рассказала о жизни после развода

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ани Лорак

Фото: Instagram
До этого момента певица расставание с мужем не комментировала.

Ани Лорак прожила в браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу почти 10 лет. До свадьбы они были знакомы еще несколько лет. У супругов родилась дочь София. Ани и Мурат долгое время были одной из самых красивых пар шоу-бизнеса в России и Украине.

Идиллия длилась до тех пор, пока супруга певицы не застали в одном из киевских ночных клубов в объятиях знойной брюнетки. СМИ подняли шумиху и распространили снимки любовников. Ани Лорак в такой щекотливой ситуации вела себя максимально собранно и комментариев не давала. Но в начале 2019 года она официально развелась с Муратом. Певица и после расставания с мужем-изменщиком продолжала хранить молчание.

Ани Лорак с экс-супругом

Фото: Pravda Komsomolskaya/ Global Look press

Но теперь, почти полгода спустя после развода, она в интервью «Комсомольской правде» впервые рассказала о том, как живет после расставания с мужем.

«У меня новая жизнь. Новые песни, новый стиль, новые ощущения себя. Внутри такое чувство, что все ощущаю по-новому. Дышится по-другому и поется. В этом году у меня выйдет новый альбом. Готовлю его к дню рождения. Мы думаем уже над новой концертной программой», - раскрыла секреты Ани Лорак.

На вопрос, есть ли у нее новая любовь, певица улыбнулась и ответила: «Секрет».

Ани также рассказала, что летом хочет отдохнуть с семьей – дочерью и братьями – в Испании и Греции. Дочь София растет актрисой, а не певицей. «Она ходит в театральный кружок и уже ей дали главную роль, она отлично справилась. Еще она рисует, танцует, занимается гимнастикой и изучает английский и французский языки», - похвалилась Ани успехами дочери.

И во время интервью Ани Лорак удивила признанием в любви к фастфуду. «Я не смогу отказаться от жареной картошки. Еще люблю чизбургер. Редко это ем такую еду, но я тоже человек», - рассказала Ани.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram, Pravda Komsomolskaya/ Global Look press

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