Дядя Кейт Миддлтон обрушился с критикой на Меган Маркл и принца Гарри
Фото: Globallookpress/© Pool I-Images
С тех пор как Меган Маркл и принц Гарри сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и уехали в США, прошло много времени, но страсти вокруг пары не утихают. Разговоры о себе подогревают сами супруги: то выпустят скандальную биографию, в которой рассказывают об унижениях, пережитых при дворе, то заявят, что Меган будет баллотироваться в президенты, то решат, что собираются участвовать в реалити-шоу на Netflix.
Совсем не удивительно, что такие поступки совсем не нравятся ни сдержанной королевской семье, ни другим родственникам коронованных особ. Вот и дядя герцогини Кембриджской Гарри Голдсмит не выдержал: на своей странице в Facebook он обрушился с критикой на пару. Родственник Кейт Миддлтон обвинил принца Гарри и его супругу в том, что те любой ценой хотят получить внимание публики, и призвал их быть скромнее.
«Пожалуйста, замолчите и воспитывайте своего ребенка. Перестаньте говорить ерунду и что-то требовать что-то от других», — резко высказался дядя Кейт. Также он заявил, что из-за поведения Меган и Гарри отношение королевской семьи к паре изменилось навсегда. Он заявил, что герцог и герцогиня Сассекские потеряли уважение и любовь всех членов британской короны.
После того, как пост стал достоянием общественности, дядя Миддлтон удалил свои гневные высказывания.
Принц Гарри — младший сын принца Чарльза. В 2018 году он женился на американской актрисе Меган Маркл, через год у пары родился сын Арчи. В 2020 году чета объявила, что намерена сложить с себя основные обязанности, связанные с королевской семьей, и будет добиваться финансовой самостоятельности.
Гарри Голдсмит — дядя герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Она является супругой Принца Уильяма. В последнее время пресса отмечает охлаждение отношений между Уильямом и Гарри. Журналисты и светские сплетники связывают это с тем, что членам королевской семьи не нравится супруга Гарри Меган Маркл. Такой же точки зрения в своей биографической книге придерживаются герцог и герцогиня Сассекские.
Фото: Globallookpress Видео: Youtube
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