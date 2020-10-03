Дядя Кейт Миддлтон обрушился с критикой на Меган Маркл и принца Гарри

Совсем не удивительно, что такие поступки совсем не нравятся ни сдержанной королевской семье, ни другим родственникам коронованных особ. Вот и дядя герцогини Кембриджской Гарри Голдсмит не выдержал: на своей странице в Facebook он обрушился с критикой на пару. Родственник Кейт Миддлтон обвинил принца Гарри и его супругу в том, что те любой ценой хотят получить внимание публики, и призвал их быть скромнее.

«Пожалуйста, замолчите и воспитывайте своего ребенка. Перестаньте говорить ерунду и что-то требовать что-то от других», — резко высказался дядя Кейт. Также он заявил, что из-за поведения Меган и Гарри отношение королевской семьи к паре изменилось навсегда. Он заявил, что герцог и герцогиня Сассекские потеряли уважение и любовь всех членов британской короны.

После того, как пост стал достоянием общественности, дядя Миддлтон удалил свои гневные высказывания.

Принц Гарри — младший сын принца Чарльза. В 2018 году он женился на американской актрисе Меган Маркл, через год у пары родился сын Арчи. В 2020 году чета объявила, что намерена сложить с себя основные обязанности, связанные с королевской семьей, и будет добиваться финансовой самостоятельности.

Гарри Голдсмит — дядя герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Она является супругой Принца Уильяма. В последнее время пресса отмечает охлаждение отношений между Уильямом и Гарри. Журналисты и светские сплетники связывают это с тем, что членам королевской семьи не нравится супруга Гарри Меган Маркл. Такой же точки зрения в своей биографической книге придерживаются герцог и герцогиня Сассекские.