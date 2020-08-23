Двоюродная племянница королевы Великобритании дебютирует как певица

По информации зарубежных таблоидов, уже готовы две песни, которые Габриэлла записала вместе с музыкантами из Лос-Анджелеса. Композиции вдохновлены жанром бразильской босса-новы и уже на этой неделе станут доступны на Spotify, iTunes и других цифровых платформах.

«Я всегда любила музыку, но никогда не думала, что буду вовлечена в нее вот так — стану выпустить свои собственные песни», — призналась леди Кингстон журналистам. По словам новоиспеченной певицы, ее супруг — финансист Томас Кингстон целиком и полностью поддерживает увлечение жены: «Он с самого начала одобрил мою инициативу. Более того, он даже не жалуется на то, что я кричу, когда экспериментирую с идеями в своем кабинете. Том тоже любит музыку», — рассказала Габриэлла.

Габриэлла Виндзор — дочь принца Майкла Кентского — двоюродного брата королевы Елизаветы II. В 2019 году 38-летняя Габриэлла стала женой финансиста Томаса Кингстона. Венчание пары состоялось в часовне Святого Георгия Виндзорского дворца.