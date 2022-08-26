Дворец на берегу и звезды среди гостей: Прилучный и Брутян сыграли свадьбу

Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный 25 августа вновь отправился под венец. Его избранницей стала актриса Зепюр Брутян. Влюбленные решили устроить пышное торжество, на котором присутствовали исполнитель Стас Михайлов, боец Адам Яндиев, детектив Максим Заболотный и другие знаменитости.

К алтарю невеста отправилась под руку с отцом Ашаком Робертовичем. Зепюр выбрала для церемонии эффектное пышное платье с пикантным декольте, украшенным пайетками. Жених по случаю торжества отдал предпочтение лаконичному синему костюму и белоснежной рубашке.

Напомним, что между актерами пробежала искра во время съемок сериала «В клетке». Весной Прилучный перестал скрывать свою новую возлюбленную от публики. Он с удовольствием делился снимками в соцсетях и рассказывал о совместных путешествиях. Актер уже познакомил свою новоиспеченную супругу с детьми от первого брака, Тимофеем и Мией. Он старается поддерживать теплые отношения с бывшей женой и по возможности часто видеться со своими наследниками.