Двойной праздник: жена звезды «Великолепного века» поздравила наследника с днем рождения
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Фото: instagram/ berguzarkorel
Жена Халита Эргенча Бергюзар Корель поделилась редким фото с малышом в своем блоге. Артистка против повышенного внимания к своим детям, но в Международный женский день решила сделать исключение. Сегодня у Бергюзар двойной праздник. У ее младшего сына Хана день рождения.
«С каждым днем ты все больше показываешь всем нам свою мудрость. Пусть легкость, с которой ты пришел на этот свет, будет твоей вечной спутницей. Пусть радость в твоих глазах, свет в твоих волосах, мир в твоей улыбке будут всегда, малыш. Сегодня лучший день, ведь ты присоединился к нашей семье. Ты для всех нас настоящий подарок. С днем рождения, душа моя, мой Хан», — написала актриса.
Лицо наследника Корель по-прежнему скрывает, поэтому опубликовала фото, на котором можно разглядеть лишь силуэт Хана.
Напомним, что отношения актеров завязались на съемочной площадке сериала «1000 и одна ночь» в 2006 году. Халит старше Бергюзар на 12 лет, но их не смущает разница в возрасте. Влюбленные сыграли свадьбу в 2009 году, а уже в 2010-м появился на свет их первенец. Спустя 8 лет родился второй сын, а в прошлом году актеры стали многодетными родителями. У них родилась дочь Лейла. Халит и Бергюзар счастливы в браке и наслаждаются воспитанием детей.
Фото: Instagram