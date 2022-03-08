Двойной праздник: жена звезды «Великолепного века» поздравила наследника с днем рождения

Лицо наследника Корель по-прежнему скрывает, поэтому опубликовала фото, на котором можно разглядеть лишь силуэт Хана.

Напомним, что отношения актеров завязались на съемочной площадке сериала «1000 и одна ночь» в 2006 году. Халит старше Бергюзар на 12 лет, но их не смущает разница в возрасте. Влюбленные сыграли свадьбу в 2009 году, а уже в 2010-м появился на свет их первенец. Спустя 8 лет родился второй сын, а в прошлом году актеры стали многодетными родителями. У них родилась дочь Лейла. Халит и Бергюзар счастливы в браке и наслаждаются воспитанием детей.