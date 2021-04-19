Двойник Гарри Поттера из TikTok покорил пользователей

25-летний Феликс Лало увлекся книгами и фильмами о Гарри Поттере во время карантина. С первого взгляда трудно уловить сходство парня родом из с Франции с "настоящим" волшебником. Но стоит только добавить необходимы аксессуары и немного грима, как Лало превращается в двойника Гарри из легендарной саги.

Молодой человек решил снимать короткие видео в TikTok, взяв за основу идею персонажа, но сделав ее более сексуальной. Феликс появляется в видео в расстегнутой рубашке и заигрывает на камеру. Все это очень быстро сделало Лало звездой социальной сети и любимчиков не только подростков, но и девушек постарше. Ведь многие в детстве сходили с ума по персонажу серии фильмов о мальчике-волшебнике.

Аудитория начинающего тиктокера уже достигла 1,3 миллиона. Что не может не радовать Лало. Ведь в реальной жизни молодой человек играет в группе, выступает и занимается любимым делом. И благодаря бешеной популярности в TikTok, Феликс надеется, что это может помочь его музыкальной карьере.