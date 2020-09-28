Двойник Бузовой сделала пластику за 3 миллиона рублей, чтобы еще больше быть похожей на кумира
Фото: Global Look Press
Фанатка в Instagram рассказывает, что исправила при помощи хирургов контур лица и сделала ринопластику. По словам Яло, сходство с Ольгой стало случайным итогом нескольких пластических операций, которые она делала ради собственной красоты. В социальной сети девушка регулярно пытается привлечь к себе внимание артистки, но Бузова не проявляет к ней интереса.
Яло заявила, что является сестрой знаменитости, в своих постах она часто использует хештег «сестра Бузовой».
Согласно аккаунту Небузовой, она удалила кадык, постриглась под каре, а также уменьшила грудь под Бузову. В комментариях ей советуют оставаться собой и перестать копировать певицу. «Вам не груди надо уменьшить, а голову лечить», - говорится в одном из комментариев. «Лучше нос уменьшите, какой-то огромный он у вас», - прокомментировали другие поклонники. Как пишет «Стархит», на операции по пластике Яло потратила три миллиона рублей. Армия поклонников Бузовой убеждена, что двойник не делала операции, а всего лишь талантливо корректирует внешность при помощи макияжа.
Фото: Instagram/ @ya_ne_buzova
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