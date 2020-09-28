Двойник Бузовой сделала пластику за 3 миллиона рублей, чтобы еще больше быть похожей на кумира

Согласно аккаунту Небузовой, она удалила кадык, постриглась под каре, а также уменьшила грудь под Бузову. В комментариях ей советуют оставаться собой и перестать копировать певицу. «Вам не груди надо уменьшить, а голову лечить», - говорится в одном из комментариев. «Лучше нос уменьшите, какой-то огромный он у вас», - прокомментировали другие поклонники. Как пишет «Стархит», на операции по пластике Яло потратила три миллиона рублей. Армия поклонников Бузовой убеждена, что двойник не делала операции, а всего лишь талантливо корректирует внешность при помощи макияжа.