«Двое из ларца»: Лера Кудрявцева показала нежное фото с любимой сестрой

Мало, кто знает, что у 48-летней Леры Кудрявцевой есть старшая сестра Оксана. Телеведущая редко делится в блоге снимками с ней, однако каждый подобный кадр собирает сотни комментариев. На днях Кудрявцева отправилась в отпуск в Сингапур, откуда поделилась фотографией с Оксаной: «Моя родная сестренка , моя любовь , моя подруга , моя душа».