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«Двое из ларца»: Лера Кудрявцева показала нежное фото с любимой сестрой

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Лера Кудрявцева с сестрой

Фото: Instagram Леры Кудрявцевой
Пользователи Сети обсуждают новую фотографию в блоге телеведущей.

Мало, кто знает, что у 48-летней Леры Кудрявцевой есть старшая сестра Оксана. Телеведущая редко делится в блоге снимками с ней, однако каждый подобный кадр собирает сотни комментариев. На днях Кудрявцева отправилась в отпуск в Сингапур, откуда поделилась фотографией с Оксаной: «Моя родная сестренка , моя любовь , моя подруга , моя душа».

Пользователи Сети уверены, что сестры очень похожи и выглядят едва ли не близнецами, несмотря на семилетнюю разницу в возрасте: «Сестрички-куколки, КРАСОТКИ», «Двое из ларца - одинаковые с лица!», «Очень похожи, как близнецы. Как приятно смотреть, когда такие отношения», «Вы Очень похожи друг на друга!», «Похожи очень-очень», «Как похожи , губы глаза».

Отметим, что Лера Кудрявцева часто путешествует. Например, свой день рождения телеведущая отмечала в Майами.

Напомним, Лера Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. В 2018 году у пары родилась долгожданная дочь Маша.

Больше о Лере Кудрявцевой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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