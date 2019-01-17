«Двое из ларца»: Леонид Агутин гордится сходством со взрослой дочерью от Анжелики Варум

9 февраля Елизавета Агутина, дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум, отметит 20-летие. Несмотря на то, что она с четырех лет живет с бабушкой и дедушкой в США, с папой Лизу объединяет не только внешнее сходство. Как оказалось, оба они без ума от музыкальных инструментов.
«"Двое из ларца" в гитарном огороде», — прокомментировал музыкант фото, которое опубликовал в его блоге сегодня.
«Правда, очень похожи», «Вы оч похожи!)))) даже бровь приподнята.....», «Папина доченька», «Прекрасная копия!!», «Точно. Двое из ларца, одинаковых с лица... Какие вы замечательные, красивые оба и папа, и доча», «Гены не вода. Родословная на лицо», «Глаза мамины!!!», «Яблоко от яблони)) очень похожи! надеемся, что дочь так же пойдет по стопам родителей», «Хорошего выбора и музыкального вечера», — комментируют поклонники.
Увлечение Лизы музыкой выходит за рамки просто хобби: в 2010 году наследница известной фамилии создала собственную рок-группу Without Gravity. Помимо исполнения своих треков и каверов на песни других исполнителей, девушка пишет стихи и рассказы.
Ее старшая сестра Полина, родившаяся в отношениях отца с балериной Мариной Воробьевой, живет в Европе с мамой. Пользователи Сети отмечают, что девушка больше похожа на красавицу-мать.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram