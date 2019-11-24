«Дверца поплыла»: Анастасию Волочкову уличили в злоупотреблении фотошопом

«Настя, внесите корректировку на фото. Дверца от мебели поехала. Около ваших ног», «Настя, у Вас дверца поплыла от фотошопа», «Какой жуткий фотошоп в районе ног», «Если уж фотошопить, то только верхнюю часть тела», «Настька, интерьер поплыл», «Зачем этот Фотошоп, видно же, невооружённым глазом. Особенно плывшие двери шкафчика вообще🔥. Вы и так стройная, какой резон фотошопиться, ещё так неумело», «Чем плохи бедра, что пришлось фотошопить», «Дверцы на шкафчиках немножко расплылись», «Даже мебель не выдерживает такой красоты», «Настя, а что у тебя с дверцей? Что это они поплыли? Фотошоп ног?», «Мебельщикам надо руки отрубить, фасады кривые сделали», — комментируют подписчики.

Но нашлись и те, кто считает, что Анастасия выглядит прекрасно, даже несмотря на явные огрехи в обработке фото: «Стройная, как березка», «Потрясающая женщина», «Шикарная, как всегда)))))», «Вот, что значит взять себя в руки, не депрессировать, не бухать, не жрать после 6 и пахать. Настя, поделитесь рецептом мотивации!!!!!», «Дверца чуть кривая😂, а так всё супер как всегда», «Настя молодец, так похудела.... ваще красотка».

А вы пользуетесь фоторедакторами?