Две тростинки: стройная Орбакайте с дочкой устроили дефиле в экстра-мини

Дочь певицы Кристины Орбакайте и ее супруга — предпринимателя Михаила Земцова с годами становится все краше. «Вся в маму!» — без устали твердят поклонники Кристины в комментариях под каждой фотографией в Instagram-аккаунте певицы, на которой появляется 9-летняя Клава.

Этот раз не стал исключением — девочка в компании звездной матери посетила очередное светское мероприятие, для которого обе выбрали идентичные образы, особенно акцентирующие внимание на их стройных ногах. Кристина предпочла total black, состоящий из блузки и мини-шорт, а Клава — белый свитер и блестящую мини-юбку. В таких нарядах мама и дочка грациозно прошлись по холлу, крепко держась за руки.