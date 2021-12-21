Две тростинки: стройная Орбакайте с дочкой устроили дефиле в экстра-мини
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @orbakaite_k
Дочь певицы Кристины Орбакайте и ее супруга — предпринимателя Михаила Земцова с годами становится все краше. «Вся в маму!» — без устали твердят поклонники Кристины в комментариях под каждой фотографией в Instagram-аккаунте певицы, на которой появляется 9-летняя Клава.
Этот раз не стал исключением — девочка в компании звездной матери посетила очередное светское мероприятие, для которого обе выбрали идентичные образы, особенно акцентирующие внимание на их стройных ногах. Кристина предпочла total black, состоящий из блузки и мини-шорт, а Клава — белый свитер и блестящую мини-юбку. В таких нарядах мама и дочка грациозно прошлись по холлу, крепко держась за руки.
Внешний вид обеих произвел невероятный фурор среди подписчиков Орбакайте. Сначала они отметили невероятное преображение фигуры певицы: «Статуэтка»; «Грациозная, интеллигентная, красивая»; «Шикарная фигура». А после порцию восторженных комплиментов получила и Клава: «Фигурка мамина! Похожа на папу!»; «Клавочка красавица становится»; «Какая стройная куколка, красотка растет».
Фото: Instagram