Две Татьяны: как жена и тренер Алексея Ягудина помогли ему справиться с пагубными привычками
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Фото: Соцсети
18 марта Алексей Ягудин отмечает свой день рождения. За 42 года в жизни спортсмена успело произойти всякое: от ошеломительного успеха до полного одиночества и проблем с алкоголем. В тяжелые периоды его жизни Алексея поддерживали тренер и жена.
Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин обязан своим успехом Татьяне Тарасовой. он даже называет тренера второй мамой. И не зря, потому что Татьяна помогла ему не только добиться успеха в спорте, но и спасла от алкоголизма, сообщает StarНit.
В молодости Алексей Ягудин после сборов мог себе позволить уйти в отрыв, что не одобряла Тарасова. Татьяна переживала за воспитанника, ведь его кутежи часто заканчивались беспамятством. Нередко ей приходилось провожать Алексея до номера и сидеть рядом с его кроватью всю ночь. «Когда Леша занят работой, он совершенно другой. Нужно было, чтобы он во что-то влюбился, делал что-то. Это не значит, что он не может выпить пять рюмок, ерунда. В итоге Леша не перешел тот предел... Алкоголические наклонности в нем умерли», — вспоминала женщина. Тарасова не критиковала и не давила на юношу, она просто была рядом и тем самым помогла ему совладать с тягой к выпивке.
С Татьяной Тотьмяниной фигурист был знаком с подросткового возраста. На съемках ледового шоу Ильи Авербуха у них завязались отношения. Татьяна думала, что это судьба, но как только влюбленные начали жить вместе сказка кончилась. Алексей заявил, что не готов к семье, и ушел.
Спустя время у Татьяны появился новый кавалер, но Ягудин не смог просто стоять в стороне и смотреть на это. «У Тани появился ухажер, и тогда у меня взыграла гордость. Я решил вернуть ее любыми способами. Начал дарить подарки, передавал письма, приносил ей шарики и цветы. Вскоре мы снова начали общаться и жить вместе», — вспоминает спортсмен.
Еще в далеком 2009 году Алексей принял решение жениться на возлюбленной, но помешала трагедия. У Татьяны погибла мама в ДТП. Ягудин поддержал невесту, и вскоре их семейная жизнь наладилась. У пары родилась дочь Лиза. Через несколько лет появилась на свет Мишель. Только в 2015 году звезды осуществили задуманное и сыграли, наконец, свадьбу. С тех пор Алексей и Татьяна неразлучны.
Фото: соцсети