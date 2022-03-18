Две Татьяны: как жена и тренер Алексея Ягудина помогли ему справиться с пагубными привычками

18 марта Алексей Ягудин отмечает свой день рождения. За 42 года в жизни спортсмена успело произойти всякое: от ошеломительного успеха до полного одиночества и проблем с алкоголем. В тяжелые периоды его жизни Алексея поддерживали тренер и жена.

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин обязан своим успехом Татьяне Тарасовой. он даже называет тренера второй мамой. И не зря, потому что Татьяна помогла ему не только добиться успеха в спорте, но и спасла от алкоголизма, сообщает StarНit.

В молодости Алексей Ягудин после сборов мог себе позволить уйти в отрыв, что не одобряла Тарасова. Татьяна переживала за воспитанника, ведь его кутежи часто заканчивались беспамятством. Нередко ей приходилось провожать Алексея до номера и сидеть рядом с его кроватью всю ночь. «Когда Леша занят работой, он совершенно другой. Нужно было, чтобы он во что-то влюбился, делал что-то. Это не значит, что он не может выпить пять рюмок, ерунда. В итоге Леша не перешел тот предел... Алкоголические наклонности в нем умерли», — вспоминала женщина. Тарасова не критиковала и не давила на юношу, она просто была рядом и тем самым помогла ему совладать с тягой к выпивке.