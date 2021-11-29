«Две снежинки»: Орбакайте с дочкой с головы до ног в пайетках готовятся к Новому году

Исполнительница хита «Перелетная птица» выложила фотографию со съемок одной из телепередач, на которой она вместе с дочерью показали наряды. В качестве своего образа Кристина Орбакайте выбрала мини-платье, подпоясанное серебристым ремешком, на ногах у певицы поверх колготок в мелкую сетку надеты длинные прозрачные сапожки. Девочка одета в полупрозрачное миди-платье с блестящими вставками и туфельками на небольшом каблуке. На голове у Клавы Земцовой, как у самой настоящей принцессы, надета маленькая корона.