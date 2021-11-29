«Две снежинки»: Орбакайте с дочкой с головы до ног в пайетках готовятся к Новому году
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @orbakaite_k
Исполнительница хита «Перелетная птица» выложила фотографию со съемок одной из телепередач, на которой она вместе с дочерью показали наряды. В качестве своего образа Кристина Орбакайте выбрала мини-платье, подпоясанное серебристым ремешком, на ногах у певицы поверх колготок в мелкую сетку надеты длинные прозрачные сапожки. Девочка одета в полупрозрачное миди-платье с блестящими вставками и туфельками на небольшом каблуке. На голове у Клавы Земцовой, как у самой настоящей принцессы, надета маленькая корона.
«Новый год к нам мчится, скоро все случится! Мы с Клавочкой уже готовимся, а вы?», — пишет под постом Орбакайте, заранее даря всем своим поклонникам новогоднее настроение.
Заслуженная артистка РФ и ее дочка собрали массу восторженных комментариев как от коллег по звездному цеху, так и от поклонников творчества певицы. «Как красиво и необычно, как в сказке. Две принцессы!», «Две снежинки», «Какие нарядные!», «Прелестные Снегурочки!», «Спасибо за фото! И за предновогоднее настроение!», — восхищаются комментаторы.
Фото: Instagram