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«Две снежинки»: Орбакайте с дочкой с головы до ног в пайетках готовятся к Новому году

50-летняя дочь Аллы Пугачевой опубликовала в Instagram-аккаунте совместной снимок со своей девятилетней дочерью, на котором они предстали в предновогодних образах, полностью состоящих из блесток.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кристина Орбакайте с дочерью Клавой на премьере спектакля

Фото: Instagram @orbakaite_k

Исполнительница хита «Перелетная птица» выложила фотографию со съемок одной из телепередач, на которой она вместе с дочерью показали наряды. В качестве своего образа Кристина Орбакайте выбрала мини-платье, подпоясанное серебристым ремешком, на ногах у певицы поверх колготок в мелкую сетку надеты длинные прозрачные сапожки. Девочка одета в полупрозрачное миди-платье с блестящими вставками и туфельками на небольшом каблуке. На голове у Клавы Земцовой, как у самой настоящей принцессы, надета маленькая корона.

«Новый год к нам мчится, скоро все случится! Мы с Клавочкой уже готовимся, а вы?», — пишет под постом Орбакайте, заранее даря всем своим поклонникам новогоднее настроение.

Заслуженная артистка РФ и ее дочка собрали массу восторженных комментариев как от коллег по звездному цеху, так и от поклонников творчества певицы. «Как красиво и необычно, как в сказке. Две принцессы!», «Две снежинки», «Какие нарядные!», «Прелестные Снегурочки!», «Спасибо за фото! И за предновогоднее настроение!», — восхищаются комментаторы.

Фото: Instagram

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