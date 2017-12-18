«Две Снегурки»: Бородина показала забавное видео с дочками
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34-летняя Ксения Бородина выложила в свой Instagram короткий и очень милый видеоролик, на котором ее дочки — 8-летняя Маруся и полуторагодовалая Теона — позируют в халатах Снегурочек.
В семье Ксении Бородиной подготовка к Новому году идет полным ходом. На днях телеведущая и ее родные нарядили елку, а затем устроили праздничную фотосессию. Маленькие Маруся и Теона надели костюмы Снегурочек (или Дедов Морозов?) и позировали маме.
«Такие милые, не могу! Сестренки нарядились», — подписала Бородина забавный видеоролик, который опубликовала в своем микроблоге.
Напомним, уже на этой неделе младшей дочке звезды исполнится 2 года. Это событие и Ксения, и ее супруг Курбан Омаров, и старшая дочь Маруся также ждут с нетерпением — интересно, какие подарки они приготовили для очаровательной крохи?