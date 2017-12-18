34-летняя Ксения Бородина выложила в свой Instagram короткий и очень милый видеоролик, на котором ее дочки — 8-летняя Маруся и полуторагодовалая Теона — позируют в халатах Снегурочек.

В семье Ксении Бородиной подготовка к Новому году идет полным ходом. На днях телеведущая и ее родные нарядили елку, а затем устроили праздничную фотосессию. Маленькие Маруся и Теона надели костюмы Снегурочек (или Дедов Морозов?) и позировали маме.