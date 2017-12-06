11 декабря Светлана Лобода и Вера Брежнева опубликовали в своих микроблогах одно и то же короткое видео, на котором они вместе дефилируют в умопомрачительных нарядах.

Вера Брежнева и Светлана Лобода давно признаны одними из самых сексуальных российских певиц. Красавицы часто публикуют в своих Instagram откровенные снимки. Недавно им удалось удивить поклонников совместным коротким видео, на котором они обе предстали в весьма провокационных нарядах.

Светлана примерила серебристое мини-платье и в очередной раз привлекла внимание к своим невероятно длинным ногам. Но победу в этой импровизированной битве все-таки одержала Вера: исполнительница надела абсолютно прозрачное вечернее платье такого же оттенка, как у коллеги, и сразила фолловеров наповал. «Платье у Веры бомба», «Наряд вам под стать», «Вы отлично смотритесь вместе со Светой», — высказались интернет-пользователи.

Фото: Instagram