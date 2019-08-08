«Две принцессы на горошинах»: Светлана Зейналова сняла фильм про своих дочек

Светлана Зейналова отдыхает с мужем и дочками в Турции. Для ее годовалой Вероники эта поездка стала первым большим путешествием. На отдыхе семья, как признавалась телеведущая, только ест, спит, купается. Одним словом, все наслаждаются отпуском.
Светлана поделилась с подписчиками новой фотографией Саши и Вероники. На ней загорелые девочки сидят в красивом кресле и с удовольствием позируют маме. Снимок телеведущая шутливо подписала: «Со съемок фильма «Две принцессы на горошине». Место действия Турция. Режиссер и продюсер мама. Главный оператор Папа. Спонсоры они же. Гонорар главных героинь был зажат авторами фильма и выдан здоровым питанием и игрушками» (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Фото: Instagram
«Сладкие девочки», - написала в комментариях подруга Светланы – актриса Екатерина Вуличенко.
«Точно две принцессы!!!», «Светлана,ваши фото и комментарии е ним - мое отличное настроение ! Спасибо за позитив! Счастья Вам и Вашим доченькам!!!», «Обе такие клевые! Как же Саша похорошела, глаза такие красивые! Вообще Саша очень на вас Света похожа!», «я Вас обожжжжаю. Позитив. Когда я смотрю "Утро" с Вами...это заряд хорошего настроения на весь день», - отметили поклонники Зейналовой.
А вам нравится легкий юмор телеведущей?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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