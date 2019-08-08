«Две принцессы на горошинах»: Светлана Зейналова сняла фильм про своих дочек

«Сладкие девочки», - написала в комментариях подруга Светланы – актриса Екатерина Вуличенко.

«Точно две принцессы!!!», «Светлана,ваши фото и комментарии е ним - мое отличное настроение ! Спасибо за позитив! Счастья Вам и Вашим доченькам!!!», «Обе такие клевые! Как же Саша похорошела, глаза такие красивые! Вообще Саша очень на вас Света похожа!», «я Вас обожжжжаю. Позитив. Когда я смотрю "Утро" с Вами...это заряд хорошего настроения на весь день», - отметили поклонники Зейналовой.

А вам нравится легкий юмор телеведущей?