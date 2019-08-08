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«Две принцессы на горошинах»: Светлана Зейналова сняла фильм про своих дочек

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Светлана Зейналова

Фото: Instagram
Телеведущая с семьей продолжает наслаждаться отдыхом на турецком курорте.

Светлана Зейналова отдыхает с мужем и дочками в Турции. Для ее годовалой Вероники эта поездка стала первым большим путешествием. На отдыхе семья, как признавалась телеведущая, только ест, спит, купается. Одним словом, все наслаждаются отпуском.

Светлана поделилась с подписчиками новой фотографией Саши и Вероники. На ней загорелые девочки сидят в красивом кресле и с удовольствием позируют маме. Снимок телеведущая шутливо подписала: «Со съемок фильма «Две принцессы на горошине». Место действия Турция. Режиссер и продюсер мама. Главный оператор Папа. Спонсоры они же. Гонорар главных героинь был зажат авторами фильма и выдан здоровым питанием и игрушками» (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Саша и Вероника

Фото: Instagram

«Сладкие девочки», - написала в комментариях подруга Светланы – актриса Екатерина Вуличенко.

«Точно две принцессы!!!», «Светлана,ваши фото и комментарии е ним - мое отличное настроение ! Спасибо за позитив! Счастья Вам и Вашим доченькам!!!», «Обе такие клевые! Как же Саша похорошела, глаза такие красивые! Вообще Саша очень на вас Света похожа!», «я Вас обожжжжаю. Позитив. Когда я смотрю "Утро" с Вами...это заряд хорошего настроения на весь день», - отметили поклонники Зейналовой.

А вам нравится легкий юмор телеведущей?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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