Две красотки в красном: Лопес в пышном мини и Вергара с декольте на People's Choice Awards 2020

Главной звездой вечера стала Дженнифер Лопес, появившаяся перед публикой в коротком эффектном платье ярко-красного цвета. Певица и актриса получила награду в номинации «Икона года». Звезда отметила, что выбор людей очень важен для нее, особенно в эти тяжелые времена, когда жизнь каждого человека находится в опасности. Лопес заявила, что именно любовь каждого отдельно взятого поклонника помогла ей построить карьеру.

София Вергара продемонстрировала шикарную фигуру в красном кружевном наряде в эффектным декольте. Она получила награду в номинации «Лучшая актриса комедийного сериала» за роль в проекте «Американская семейка».