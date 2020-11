Две красотки в красном: Лопес в пышном мини и Вергара с декольте на People's Choice Awards 2020

Список победителей People's Choice Awards 2020:

Народный герой года — Тайлер Перри

Фэшн-икона года — Трэйси Эллис Росс

Икона года — Дженнифер Лопес

Фильм года — «Плохие парни навсегда»

Комедия года — «Будка поцелуев 2»

Боевик года — «Мулан»

Драма года — «Гамильтон»

Семейное кино года — «Вперед»

Актер года — Уилл Смит, «Плохие парни навсегда»

Актриса года — Тиффани Хэддиш, «Гламурные боссы»

Лучшая комедийная актриса — Джои Кинг, «Будка поцелуев 2»

Звезда боевика — Крис Хемсворт, «Тайлер Рейк: Операция по спасению»

Лучший драматический актер — Лин-Мануэль Миранда, «Гамильтон»

Сериал года — «Анатомия страсти»

Лучший драматический сериал — «Ривердэйл»

Комедийный сериал года — «Я никогда не...»

Реалити-шоу года — «Семейство Кардашьян»

Конкурсное шоу года — «Голос»

Лучший сериальный актер — Коул Спроус, «Ривердэйл»

Лучшая сериальная актриса — Эллен Помпео, «Анатомия страсти»

Лучший драматический актер /актриса сериалов — Мэнди Мур, «Это мы»

Лучший комедийный актер /актриса сериалов — София Вергара, «Американская семейка»

Лучшее дневное ток-шоу — «Шоу Эллен Дедженерес»

Лучшее вечернее ток-шоу — «Ночное шоу с Джимми Фэллоном»

Лучший участник конкурсного шоу — Джиджи Гуд, «Королевские гонки Ру Пола»

Звезда реалити-шоу — Хлое Кардашьян, «Семейство Кардашьян»

Лучшее научное /фантастическое шоу года — «Вайнона Эрп»

Артист года — Джастин Бибер

Артистка года — Ариана Гранде

Группа года — BTS

Песня года — Dynamite, BTS

Альбом года — Map of the Soul: 7, BTS

Кантри-певец года — Блэйк Шелтон

Звезда соцсетей — Эмма Чемберлен

Бьюти-инфлюенсер года — Джеймс Чарльз

Знаменитость в соцсетях — Ариана Гранде

Комедийное шоу года — «Лесли Джонс: Машина времени»

Фешен-звезда года — Зендая

Игрок года — Леброн Джеймс

Подкаст-шоу года — Anything Goes with Emma Chamberlain