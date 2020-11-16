Две красотки в красном: Лопес в пышном мини и Вергара с декольте на People's Choice Awards 2020
Фото: Instagram Дженнифер Лопес
Главной звездой вечера стала Дженнифер Лопес, появившаяся перед публикой в коротком эффектном платье ярко-красного цвета. Певица и актриса получила награду в номинации «Икона года». Звезда отметила, что выбор людей очень важен для нее, особенно в эти тяжелые времена, когда жизнь каждого человека находится в опасности. Лопес заявила, что именно любовь каждого отдельно взятого поклонника помогла ей построить карьеру.
София Вергара продемонстрировала шикарную фигуру в красном кружевном наряде в эффектным декольте. Она получила награду в номинации «Лучшая актриса комедийного сериала» за роль в проекте «Американская семейка».
Деми Ловато, напротив, решила стать женщиной-загадкой и закрытый комбинезон, украшенный счеркающими пайетками.
Список победителей People's Choice Awards 2020:
Народный герой года — Тайлер Перри
Фэшн-икона года — Трэйси Эллис Росс
Икона года — Дженнифер Лопес
Фильм года — «Плохие парни навсегда»
Комедия года — «Будка поцелуев 2»
Боевик года — «Мулан»
Драма года — «Гамильтон»
Семейное кино года — «Вперед»
Актер года — Уилл Смит, «Плохие парни навсегда»
Актриса года — Тиффани Хэддиш, «Гламурные боссы»
Лучшая комедийная актриса — Джои Кинг, «Будка поцелуев 2»
Звезда боевика — Крис Хемсворт, «Тайлер Рейк: Операция по спасению»
Лучший драматический актер — Лин-Мануэль Миранда, «Гамильтон»
Сериал года — «Анатомия страсти»
Лучший драматический сериал — «Ривердэйл»
Комедийный сериал года — «Я никогда не...»
Реалити-шоу года — «Семейство Кардашьян»
Конкурсное шоу года — «Голос»
Лучший сериальный актер — Коул Спроус, «Ривердэйл»
Лучшая сериальная актриса — Эллен Помпео, «Анатомия страсти»
Лучший драматический актер /актриса сериалов — Мэнди Мур, «Это мы»
Лучший комедийный актер /актриса сериалов — София Вергара, «Американская семейка»
Лучшее дневное ток-шоу — «Шоу Эллен Дедженерес»
Лучшее вечернее ток-шоу — «Ночное шоу с Джимми Фэллоном»
Лучший участник конкурсного шоу — Джиджи Гуд, «Королевские гонки Ру Пола»
Звезда реалити-шоу — Хлое Кардашьян, «Семейство Кардашьян»
Лучшее научное /фантастическое шоу года — «Вайнона Эрп»
Артист года — Джастин Бибер
Артистка года — Ариана Гранде
Группа года — BTS
Песня года — Dynamite, BTS
Альбом года — Map of the Soul: 7, BTS
Кантри-певец года — Блэйк Шелтон
Звезда соцсетей — Эмма Чемберлен
Бьюти-инфлюенсер года — Джеймс Чарльз
Знаменитость в соцсетях — Ариана Гранде
Комедийное шоу года — «Лесли Джонс: Машина времени»
Фешен-звезда года — Зендая
Игрок года — Леброн Джеймс
Подкаст-шоу года — Anything Goes with Emma Chamberlain
Фото: Instagram
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