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«Два рыжика»: Елена Ксенофонтова поделилась кадрами из фотосессии со своей повзрослевшей дочкой

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Елена Ксенофонтова с Джигашвили

Фото: www.instagram.com/elena_ksenofontova_official/

Девушка выглядит великолепно и очень похожа на свою маму.

Актриса Елена Ксенофонтова похвасталась своей повзрослевшей красавицей-дочкой.

Елена Ксенофонтова выложила нежные фотографии с фотосессии со своей подросшей дочкой Софьей Рыжих. Девочка не уступает маме красотой, и очень на нее похожа, о чем не преминули заявить поклонники актрисы.

«Софья. Дочь. Мой флагман. Мое минное поле. Вишенка на торте. Спарринг партнер. Жар-птица. Эксперт во всех областях жизни. Ренессанс. Моя проверка на вшивость))) Любовь!», – пишет Елена.

Поклонники не обошли комплиментами ни маму, ни дочку:

«Два рыжика. Отдельная любовь к Вашим совместным фотографиям», «Красотка. Похожа на свою мамочку», «Дочки они самые-самые))) они другие) нежели парни)», «И очень красивая от природы девочка!», «Мама, дочь...милые красотки», «Чудо мама, прелесть дочка, вместе прелестное чудо», «Не. ну как 2 капли воды, сразу видно, дочурка».

Дочка Елены от второго брака Софья Рыжих пошла по стопам мамы и уже успела дебютировать в кино – она появилась в сериале «Кухня». Мама заявила, что очень гордится Соней, а поклонники отметили талант девочки – свою роль она исполнила отлично.

Кроме Сони, у Елены также есть сын Тимофей от первого брака.

Фото и видео: Instagram Елены Ксенофонтовой

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