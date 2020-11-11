«Два рыжика»: Елена Ксенофонтова поделилась кадрами из фотосессии со своей повзрослевшей дочкой
Фото: www.instagram.com/elena_ksenofontova_official/
Актриса Елена Ксенофонтова похвасталась своей повзрослевшей красавицей-дочкой.
Елена Ксенофонтова выложила нежные фотографии с фотосессии со своей подросшей дочкой Софьей Рыжих. Девочка не уступает маме красотой, и очень на нее похожа, о чем не преминули заявить поклонники актрисы.
«Софья. Дочь. Мой флагман. Мое минное поле. Вишенка на торте. Спарринг партнер. Жар-птица. Эксперт во всех областях жизни. Ренессанс. Моя проверка на вшивость))) Любовь!», – пишет Елена.
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Софья. Дочь. Мой флагман. Мое минное поле. Вишенка на торте. Спарринг партнер. Жар-птица. Эксперт во всех областях жизни. Ренессанс. Моя проверка на "вшивость"))) Любовь! photo @gunina_k muah @_anyadi stylist @miss.khelen #ЕленаКсенофонтова #СофьяПрекрасная @sofiia_ryzhikh #люблюнемогу
Поклонники не обошли комплиментами ни маму, ни дочку:
«Два рыжика. Отдельная любовь к Вашим совместным фотографиям», «Красотка. Похожа на свою мамочку», «Дочки они самые-самые))) они другие) нежели парни)», «И очень красивая от природы девочка!», «Мама, дочь...милые красотки», «Чудо мама, прелесть дочка, вместе прелестное чудо», «Не. ну как 2 капли воды, сразу видно, дочурка».
Дочка Елены от второго брака Софья Рыжих пошла по стопам мамы и уже успела дебютировать в кино – она появилась в сериале «Кухня». Мама заявила, что очень гордится Соней, а поклонники отметили талант девочки – свою роль она исполнила отлично.
Кроме Сони, у Елены также есть сын Тимофей от первого брака.
Фото и видео: Instagram Елены Ксенофонтовой
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