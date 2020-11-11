«Два рыжика»: Елена Ксенофонтова поделилась кадрами из фотосессии со своей повзрослевшей дочкой

Поклонники не обошли комплиментами ни маму, ни дочку:

«Два рыжика. Отдельная любовь к Вашим совместным фотографиям», «Красотка. Похожа на свою мамочку», «Дочки они самые-самые))) они другие) нежели парни)», «И очень красивая от природы девочка!», «Мама, дочь...милые красотки», «Чудо мама, прелесть дочка, вместе прелестное чудо», «Не. ну как 2 капли воды, сразу видно, дочурка».

Дочка Елены от второго брака Софья Рыжих пошла по стопам мамы и уже успела дебютировать в кино – она появилась в сериале «Кухня». Мама заявила, что очень гордится Соней, а поклонники отметили талант девочки – свою роль она исполнила отлично.

Кроме Сони, у Елены также есть сын Тимофей от первого брака.