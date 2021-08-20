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Два российских фильма покажут на кинофестивале в Карловых Варах — среди гостей Джонни Депп

Киносмотр является одним из самых старых в Европе и ровесником Каннского фестиваля. В прошлом году мероприятие было отменено из-за неблагоприятной ситуацией с пандемией коронавируса.
Два российских фильма покажут на кинофестивале в Карловых Варах — среди гостей Джонни Депп

Фильм «Нуучча» якутского режиссера Владимира Мункуева вошел в одну из самых престижных секций конкурса – «К Востоку от Запада».

Драма «Дело», созданная режиссером Алексея Германа, представлена в секции «Горизонты».

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Герой фильма «Нуучча»

Фото: Кадр из фильма «Нуучча»

В программе фестиваля также числятся еще три фильма, над которыми работали российские кинематографисты вместе с зарубежными партнерами – «Конференция» режиссера Ивана Твердовского, «Брайтон 4» режиссера Левана Когуашвили из Грузии и «Купе номер шесть» финского режиссера Юхо Куосманена.

На кинофестиваль прибудут актеры Джонни Депп и Майкл Кейн. Последний не уйдет с пустыми руками «За вклад в развитие мирового кинематографа».

«Первые фестивальные просмотры состоятся в пятницу в 08:30 по центральноевропейскому времени (09:30 мск), а официальная церемония открытия начнется в 16:00 по центральноевропейскому времени (17:00 мск) с торжественной встречи в Карловых Варах гостей смотра», – рассказали организаторы фестиваля в беседе с ТАСС.

В прошлом году кинофестиваль был отменен из-за пандемии коронавируса, поэтому в этом году для гостей введены строгие меры безопасности. Все участники должны иметь справки о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса, либо отрицательный тест на коронавирус.

Всего в программу войдут 127 фильмов, в том числе гости увидят 32 премьеры.

_Фото: кадры из фильмов

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