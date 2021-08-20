Два российских фильма покажут на кинофестивале в Карловых Варах — среди гостей Джонни Депп
Фильм «Нуучча» якутского режиссера Владимира Мункуева вошел в одну из самых престижных секций конкурса – «К Востоку от Запада».
Драма «Дело», созданная режиссером Алексея Германа, представлена в секции «Горизонты».
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Кадр из фильма «Нуучча»
В программе фестиваля также числятся еще три фильма, над которыми работали российские кинематографисты вместе с зарубежными партнерами – «Конференция» режиссера Ивана Твердовского, «Брайтон 4» режиссера Левана Когуашвили из Грузии и «Купе номер шесть» финского режиссера Юхо Куосманена.
На кинофестиваль прибудут актеры Джонни Депп и Майкл Кейн. Последний не уйдет с пустыми руками «За вклад в развитие мирового кинематографа».
«Первые фестивальные просмотры состоятся в пятницу в 08:30 по центральноевропейскому времени (09:30 мск), а официальная церемония открытия начнется в 16:00 по центральноевропейскому времени (17:00 мск) с торжественной встречи в Карловых Варах гостей смотра», – рассказали организаторы фестиваля в беседе с ТАСС.
В прошлом году кинофестиваль был отменен из-за пандемии коронавируса, поэтому в этом году для гостей введены строгие меры безопасности. Все участники должны иметь справки о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса, либо отрицательный тест на коронавирус.
Всего в программу войдут 127 фильмов, в том числе гости увидят 32 премьеры.
_Фото: кадры из фильмов
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