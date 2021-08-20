Два российских фильма покажут на кинофестивале в Карловых Варах — среди гостей Джонни Депп

На кинофестиваль прибудут актеры Джонни Депп и Майкл Кейн. Последний не уйдет с пустыми руками «За вклад в развитие мирового кинематографа».

«Первые фестивальные просмотры состоятся в пятницу в 08:30 по центральноевропейскому времени (09:30 мск), а официальная церемония открытия начнется в 16:00 по центральноевропейскому времени (17:00 мск) с торжественной встречи в Карловых Варах гостей смотра», – рассказали организаторы фестиваля в беседе с ТАСС.

В прошлом году кинофестиваль был отменен из-за пандемии коронавируса, поэтому в этом году для гостей введены строгие меры безопасности. Все участники должны иметь справки о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса, либо отрицательный тест на коронавирус.

Всего в программу войдут 127 фильмов, в том числе гости увидят 32 премьеры.