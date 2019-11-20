Два наряда, звездные гости и трехъярусный торт: Мария Кожевникова с размахом отметила 35-летие
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Фото: Пресс-служба
Мария Кожевникова отметила 35-летие с размахом. Актрису поздравляли не только муж, дети и мама, но и друзья, среди которых немало знаменитостей.
В свой день звезда «Универа» блистала сразу в двух нарядах: изумрудном облегающем платье от бренда Maya Om, и алом пышном платье от дизайнера Анастасии Задориной. Из украшений Мария выбрала диадему с бриллиантами, которую ей подарили в 2011 году как самой сексуальной женщине страны, по версии журнала MAXIM.
Поздравить именинницу-красавицу приехали Виталий Гогунский, с которым Мария исполнила несколько песен, Анна Пескова, Зара, Вячеслав Манучаров, Вячеслав Фетисов с супругой, Лаура Джугелия и другие известные личности.
В этот вечер на сцене для Марии Кожевниковой и ее гостей пели группы IOWA и Orlov Band. «Я планировала отметить день рождения дома в кругу самых близких. Но желающих поздравить меня оказалось так много, что праздник перенесли в ресторан, — рассказывает именинница. — Красивый праздник организовали всего за два дня. День мы провели весело и с музыкой».
Фото: пресс-служба
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