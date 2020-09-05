Два хвостика и короткая юбка: Маргарита Симоньян предстала в непривычном образе

«Девушка, а девушка, а вам здесь сколько лет? Отпад. Вот что значит женщина привела себя форму. Сижу завидую», «Маргарита, не поняла, когда была сделана эта фотография? Лет 20 назад? Только вот скульптура «вежливого человека» появилась позже», «Вам снова 16 лет!?», «Маргарита, Вы как девочка, шикарно выглядите» — оставляют комментарии подписчики.

Маргарита Симоньян — журналистка и главный редактор RT. Она является возлюбленной актера и режиссера Тиграна Кеосаяна. Пара сошлась в 2012 году, после того как Тигран расстался со своей бывшей женой актрисой Аленой Хмельницкой. В союзе с новой пассией у Кеосаяна родились трое детей: две дочери Марьяна и Маро, а также сын Баграт. От предыдущего брака у Тиграна также остались две дочери — Александра и Ксения.